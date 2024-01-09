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В «Барселоне» не определились с будущим Феликса

вчера, 10:23

В «Барселоне» не определились по поводу будущего полузащитника сборной Португалии Жоау Феликса, который находится в «блаугране» в аренде из «Атлетико» до конца сезона. Тренерский штаб сомневается в игроке, а спортивный отдел намерен его сохранить.

Феликс хорошо начал в «Барселоне», но в последнее время в его игре наметился спад. В январе агент португальца Жорже Мендеш начал переговоры между «Атлетико» и «сине-гранатовыми». «Барселона» хочет продлить аренду Феликса с последующим выкупом в 2025 году. «Атлетико» настаивает на полноценном трансфере. На данный момент переговоры приостановлены по инициативе «Барселоны».

В текущем сезоне Феликс провёл 22 матча во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек.

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Все комментарии
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 22:15
Скорее всего Атлетико слишком заряжает за него.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:17, ред.
Складывается впечатление, что либо Хави реально бодрствует с закрытыми глазами, либо желтизна с пером и микрофоном его целенаправленно хочет представить дураком.

Убери сейчас Феликса слева - всё..., кабздец "гранатовым" придёт.
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 16:59
в спартак его
112910415
112910415
вчера в 15:46
нету от парня должной отдачи, увы
mgqb57hv5d3k
mgqb57hv5d3k ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 15:10
    bjw53p733f6c
    bjw53p733f6c
    вчера в 11:42
    Плохие времена у Барсы... теперь приходится и торговаться и что то выдумывать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:27
    Давно уже понятно, что хайп вокруг Феликса объясняется только одним - заплаченными за него АТМ 126-ю миллионами. Но это их проблема.

    Парню стукнет 25, а у него так же нет поставленного удара, так же он не смог проявить себя ни в одной из больших лиг, и опять за полсезона в "Барселоне" жалкие 3+2.

    Кстати, ТМ уже давно отреагировал и его стоимость со 100 миллионов упала до 40, это уже ближе к реальности.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 11:26
    У Барселоны не хватает денег - наследство гнома.
    Потому они ждут хороших предложений за игроков.
    Neuron0001
    Neuron0001
    вчера в 10:46
    Единственное, что эпично в этой конкуренции , так это +95362 очков в пользу парня из Солнечной Армении. Текущая таблица является временной. Когда человек обесценивает сложный путь игры в точный счет, и искуственно возвышает лёгкую тактику, которая очень распространённая, с таким человеком не имеет смысла спорить.
    Гость
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