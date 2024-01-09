В «Барселоне» не определились с будущим Феликса

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вчера, 10:23

В «Барселоне» не определились по поводу будущего полузащитника сборной Португалии , который находится в «блаугране» в аренде из «Атлетико» до конца сезона. Тренерский штаб сомневается в игроке, а спортивный отдел намерен его сохранить.

Феликс хорошо начал в «Барселоне», но в последнее время в его игре наметился спад. В январе агент португальца Жорже Мендеш начал переговоры между «Атлетико» и «сине-гранатовыми». «Барселона» хочет продлить аренду Феликса с последующим выкупом в 2025 году. «Атлетико» настаивает на полноценном трансфере. На данный момент переговоры приостановлены по инициативе «Барселоны».

В текущем сезоне Феликс провёл 22 матча во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек.