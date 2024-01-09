Двое футболистов «Зенита-2» переходят в аренду в клубы Первой лиги

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вчера, 15:04

Защитник «Зенита-2» перейдёт в аренду до конца сезона в махачкалинское «Динамо», которое возглавляет таблицу Первой лиги. В текущем сезоне Второй лиги 20-летний россиянин сыграл 14 матчей, забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки.

Полузащитник «Зенита-2» и молодёжной сборной России перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Черноморец», который замыкает турнирную таблицу Первой лиги. В текущем сезоне Второй лиги 19-летний атакующий полузащитник провёл 16 матчей, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.