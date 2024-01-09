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Двое футболистов «Зенита-2» переходят в аренду в клубы Первой лиги

вчера, 15:04

Защитник «Зенита-2» Артём Касимов перейдёт в аренду до конца сезона в махачкалинское «Динамо», которое возглавляет таблицу Первой лиги. В текущем сезоне Второй лиги 20-летний россиянин сыграл 14 матчей, забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки.

Полузащитник «Зенита-2» и молодёжной сборной России Илья Родионов перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Черноморец», который замыкает турнирную таблицу Первой лиги. В текущем сезоне Второй лиги 19-летний атакующий полузащитник провёл 16 матчей, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:47
ну судьба такая
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:32
Один в команду которая идёт первой, а второй в команду которая идёт последней, где справидливость?!
Гость
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