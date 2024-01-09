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Игрок «Краснодара» Кевин находится в поисках нового клуба

вчера, 13:49

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевина, сообщил, что ищет новый клуб для своего клиента.

На данный момент ничего официального нет, но я над этим работаю. Он будет заниматься по программе «Краснодара» вместе с командой до тех пор, пока мы не найдём новый клуб.

Кевин Ленини выступает за «быков» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Ранее Фернандес оценил информацию о возможном переходе Кевина в «Пари НН».

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:08
Кевин сильно раздражал болельщиков клуба. Сидя на трибуне, это было очень заметно. Его ошибки вызывали заметно большее раздражение, чем подобные у других игроков. Сложно сказать, почему так. Может потому, что наговорил глупостей когда-то? Так Олосегун здесь вообще чемпион. Медленно соображает на поле, вечно заторможенный? Но не он один такой. Хотя лучше помолчать, быстрее продастся.
8x72vqjjf9kz
8x72vqjjf9kz
вчера в 14:48
Возможно, это решение связано с неудовлетворенностью игрой Кевина в “Краснодаре”.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:41
Зимняя заморочка для агента..... хотя ценник приемлемый, может кто и клюнет на него.
drug01
drug01
вчера в 14:17
Зачем куда-то уходить? Команда лидер надо играть!
mhd7qr5q4ygk
mhd7qr5q4ygk
вчера в 13:52
Краснодар отказывается от дорогой экзотики и ищет игроков уже по проторенной тропинке - в Южной Америке.
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