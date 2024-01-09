Игрок «Краснодара» Кевин находится в поисках нового клуба

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вчера, 13:49

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Кабо-Верде , сообщил, что ищет новый клуб для своего клиента.

На данный момент ничего официального нет, но я над этим работаю. Он будет заниматься по программе «Краснодара» вместе с командой до тех пор, пока мы не найдём новый клуб.

Кевин Ленини выступает за «быков» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Ранее Фернандес оценил информацию о возможном переходе Кевина в «Пари НН».