Федерико Вальверде не хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии

Полузащитник заявил о своем желании остаться в «Реале», несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

На данный момент это невозможно. Я счастлив быть там, где нахожусь. Я в лучшем клубе мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не поменяют. Они не повлияют на мою жизнь.

Я счастлив, и моя семья рада жить в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на элитном уровне.