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Федерико Вальверде не хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии

вчера, 20:57

Полузащитник Федерико Вальверде заявил о своем желании остаться в «Реале», несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

На данный момент это невозможно. Я счастлив быть там, где нахожусь. Я в лучшем клубе мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не поменяют. Они не повлияют на мою жизнь.

Я счастлив, и моя семья рада жить в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на элитном уровне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:04
и это решение вызывает уважение !
35bbqvpudxab
35bbqvpudxab
сегодня в 04:39
Похоже просто на набивание себе цены.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:14
У некоторых "фанов" Реала уже дилемма - ведь, Саудовская лига тоже крутейшая лига! Смотрите, сколько звезд там!
shur
shur
вчера в 23:57
...этот парень истинный реаловец, его игра только на пользу клубу!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:41, ред.
Правильно, он один из лидеров лучшего клуба в истории футбола. Зачем ему в Саудовскую Аравию? Туда он ещё успеет поехать зарабатывать большие деньги. Туда можно было бы поехать Луке Модричу, Начо Фернандесу, Рафинье, Хоселу, Ферлану Менди и т.д. А Вальверде ещё играет на самом высоком уровне. Он не только один из лидеров Реала, он один из самых лучших игроков в мире. И спорить с этим будет очень глупо. Пусть продолжает радовать нас своей игрой за лучший клуб в истории футбола. Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом!!!
minai
minai
вчера в 21:57
Всё просто: Не хочешь играть в чемпионате Саудовской Аравии, - не играй.
Я вот не хочу играть в чемпионате Саудовской Аравии, - я и не играю.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:26
Хорошо сказал, молодец...
В СА можно поехать, но позднее.
pj9cw5nr34up
pj9cw5nr34up
вчера в 21:20
Одно слово молодец.... ты играешь в королевском клубе, о чем еще можно мечтать.
Гость
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