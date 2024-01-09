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Чичарито близок к возвращению в «Гвадалахару»

вчера, 23:33

Экс-нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, сообщил о возможном возвращении в «Гвадалахару». Футболист находился в системе этого клуба с 1997 по 2010 год.

На этой неделе мой представитель посетит Гвадалахару. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успешно завершить переговоры, но ничего нельзя сказать наверняка.

У меня были предложения от других команд, но мой приоритет — возвращение в «Гвадалахару». Я очень хочу перейти туда как можно скорее, руководство тоже этого желает.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:50
домой !
усталый герой возвращается домой !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Это называется достойное завершение хорошей карьеры хорошего игрока.
shur
shur
сегодня в 00:04
...играл в МЮ, играл в Реале, удачного завершения карьеры на
родине в Мексике, время неумолимо!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:01
Пора доигрывать дома в Гвадалахару.
Гость
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