Чичарито близок к возвращению в «Гвадалахару»

Экс-нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» , известный как Чичарито, сообщил о возможном возвращении в «Гвадалахару». Футболист находился в системе этого клуба с 1997 по 2010 год.

На этой неделе мой представитель посетит Гвадалахару. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успешно завершить переговоры, но ничего нельзя сказать наверняка.

У меня были предложения от других команд, но мой приоритет — возвращение в «Гвадалахару». Я очень хочу перейти туда как можно скорее, руководство тоже этого желает.