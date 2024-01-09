Президент ПСЖ уклончиво ответил о договорённости с Мбаппе

Президент ПСЖ не стал подробно комментировать договоренность с нападающим .

Килиан – замечательный футболист, но также очень хороший человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность. Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.

Я не стану говорить о деньгах и говорить, о какой сумме речь. У нас джентльменское соглашение, оно не касается денег. Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ.