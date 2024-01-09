Президент ПСЖ уклончиво ответил о договорённости с Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не стал подробно комментировать договоренность с нападающим Килианом Мбаппе.
Килиан – замечательный футболист, но также очень хороший человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность. Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.
Я не стану говорить о деньгах и говорить, о какой сумме речь. У нас джентльменское соглашение, оно не касается денег. Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ.
Джеррард вот посвятил всю карьеру одному клубу, и даже ЛЧ выиграл, а впечатление осталось достаточно смазанным.
Того же Крооса будут вспоминать как легенду мирового футбола, а Джерарда, при всем уважении, как легенду Ливерпуля.
Но кто сказал, что второе хуже первого :))
Удачи Мбаппе в любом случае.
Джеррард вот посвятил всю карьеру одному клубу, и даже ЛЧ выиграл, а впечатление осталось достаточно смазанным.
Того же Крооса будут вспоминать как легенду мирового футбола, а Джерарда, при всем уважении, как легенду Ливерпуля.
Но кто сказал, что второе хуже первого :))
Удачи Мбаппе в любом случае.
Что касается того что Мбаппе так и не возьмет ЛЧ в Париже, так лучше постараться от души ради родного города, так сказать посвятит ему жизнь, чем повторять уже 14 раз пройденный путь :)
Что касается того что Мбаппе так и не возьмет ЛЧ в Париже, так лучше постараться от души ради родного города, так сказать посвятит ему жизнь, чем повторять уже 14 раз пройденный путь :)
Париж грязнее, холоднее.
А ваши футбольные рассуждения разделяю. ПСЖ это гранд по финансовым соображениям, для Мбаппе сплошные плюсы: куча денег, европейская столица, возможность войти в историю клуба и чемпионата, куча внутренних трофеев и, наконец, ежегодная возможность выиграть ЛЧ.
Всего одно но - можно так и не выиграть ЛЧ. И остаться «всего лишь» легендой ПСЖ. Без золотых мячей. Выбор за ним :) имеет право
Париж грязнее, холоднее.
А ваши футбольные рассуждения разделяю. ПСЖ это гранд по финансовым соображениям, для Мбаппе сплошные плюсы: куча денег, европейская столица, возможность войти в историю клуба и чемпионата, куча внутренних трофеев и, наконец, ежегодная возможность выиграть ЛЧ.
Всего одно но - можно так и не выиграть ЛЧ. И остаться «всего лишь» легендой ПСЖ. Без золотых мячей. Выбор за ним :) имеет право
Обычно Дон Корлеоне умел делать предложения от которых мало кто отказывался...
Обычно Дон Корлеоне умел делать предложения от которых мало кто отказывался...