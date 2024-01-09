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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Президент ПСЖ уклончиво ответил о договорённости с Мбаппе

вчера, 22:26

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не стал подробно комментировать договоренность с нападающим Килианом Мбаппе.

Килиан – замечательный футболист, но также очень хороший человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность. Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.

Я не стану говорить о деньгах и говорить, о какой сумме речь. У нас джентльменское соглашение, оно не касается денег. Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 19:22
Передавайте привет Мадриду. И очень рекомендую музей Тиссена-Борнемисы. О вкусах не спорят, но я был в восторге, там очень наглядно представлена история развития живописи. Покруче расписаренного Прадо, как по мне, опять же.

Джеррард вот посвятил всю карьеру одному клубу, и даже ЛЧ выиграл, а впечатление осталось достаточно смазанным.
Того же Крооса будут вспоминать как легенду мирового футбола, а Джерарда, при всем уважении, как легенду Ливерпуля.
Но кто сказал, что второе хуже первого :))
Удачи Мбаппе в любом случае.
Nazi
Nazi ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 14:36
Ну с захолустным я конечно перестарался, как раз собираюсь в Мадрид осенью, но с Парижем ему не тягаться. Один 5 этаж музея Орсей поспорит со всем Мадридом, как по мне..

Что касается того что Мбаппе так и не возьмет ЛЧ в Париже, так лучше постараться от души ради родного города, так сказать посвятит ему жизнь, чем повторять уже 14 раз пройденный путь :)
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 10:24
Вы, видимо, не были в Мадриде :) Там поди знай, к какому из двух городов больше подойдет слово захолустный.
Париж грязнее, холоднее.

А ваши футбольные рассуждения разделяю. ПСЖ это гранд по финансовым соображениям, для Мбаппе сплошные плюсы: куча денег, европейская столица, возможность войти в историю клуба и чемпионата, куча внутренних трофеев и, наконец, ежегодная возможность выиграть ЛЧ.

Всего одно но - можно так и не выиграть ЛЧ. И остаться «всего лишь» легендой ПСЖ. Без золотых мячей. Выбор за ним :) имеет право
Nazi
Nazi
сегодня в 09:26
Как по мне, лучше постараться взять с Парижем первый кубок ЛЧ, чем с Реалом 15-ый. Гораздо престижнее ковать историю, чем продолжать ее и быть одним из многих. Тем более когда ты на родине, где тебя все боготворят да и платят в разы больше. И как бонус, эта родина не Бобруйск (при всем уважении), а славный город Париж. Это Париж детка, а не захолустный Мадрид, сколько бы ни было там КЛЧ :)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:19
Го-лу-бая лу-на всему виной!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:43, ред.
Почему то вспомнился Пьюзо...
Обычно Дон Корлеоне умел делать предложения от которых мало кто отказывался...
112910415
112910415
сегодня в 07:11
все джентельменские соглашения - они про деньги )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:40
Нассер знает секрет, это любовь черепашки к деньгам, поэтому он приготовил большие мешки, и знает, что любитель трансов ответит ему взаимностью)
shur
shur
сегодня в 00:12
...на кону пристиж страны...!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:51
Это нечто большее?.. Любовь чтоль?.. Пфф.. Хе.. ))
sova147
sova147
вчера в 22:56
Это хорошо, значит договорились будет играть!!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:48
Мбаппе станет игроком ПСЖ снова))) Зачем ему играть за Реал Мадрид?
Гость
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