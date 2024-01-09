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Агент Кварацхелии полагает, что Осимхен будет играть в Саудовской Аравии

вчера, 21:51

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, полагает, что его одноклубник Виктор Осимхен в будущем станет игроком чемпионата Саудовской Аравии.

Осимхен подписал новое соглашение, но вы действительно верите, что он всю карьеру будет играть за «Наполи»? Сразу вам скажу: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

«Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, к примеру, скорее перешел в «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», вероятно. У Кварацхелии иные цели и предпочтения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:18
агент заявляет странные и возмутительные вещи ...
зачем он говорит про другого игрока ?!
hgq4udqmnas6
hgq4udqmnas6
сегодня в 04:41
Миллиард никто не предложит, но хорошую сумму могут предложить вполне.
ehtxtbfjuk25
ehtxtbfjuk25
сегодня в 04:33
Хвича не дорос ещё до таких клубов, о которых говорит агент,а команду жалко(Наполи),не долго продержалась
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
А Вы знаете, Павел, я даже сразу не въехал. Похоже, действительно, в команде ненормальная обстановка. Но Вы правы, агент опустился до прямого оскорбления Осимхена. Это Вы тонко заметили, Дружище!!! То ли еще будет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:43
Настоящий позор, Виктор, агент Квары называет, по сути, Осимхена продажным футболистом, не зря он уже хотел уйти из клуба, когда ещё агент сокомандника его полоскает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:45
Агент не своим делом занимается.
Capral
Capral
вчера в 22:37
Ну да, уже очередь стоит за Хвичей- за миллиард. Много болтовни. Как только пиар закончился от агента и заказуси, так, и игра закончилась. Реал, Бавария, МС!!! В Украине есть очень хорошая пословица на этот счет...
Интерес
Интерес
вчера в 22:36
Вот и говори о своём подопечном,не трогая других.Чужая душа-потёмки.
Гость
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