Агент Кварацхелии полагает, что Осимхен будет играть в Саудовской Аравии

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, полагает, что его одноклубник Виктор Осимхен в будущем станет игроком чемпионата Саудовской Аравии.
Осимхен подписал новое соглашение, но вы действительно верите, что он всю карьеру будет играть за «Наполи»? Сразу вам скажу: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.
«Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, к примеру, скорее перешел в «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», вероятно. У Кварацхелии иные цели и предпочтения.
зачем он говорит про другого игрока ?!
зачем он говорит про другого игрока ?!