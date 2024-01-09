Агент Кварацхелии полагает, что Осимхен будет играть в Саудовской Аравии

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» , полагает, что его одноклубник в будущем станет игроком чемпионата Саудовской Аравии.

Осимхен подписал новое соглашение, но вы действительно верите, что он всю карьеру будет играть за «Наполи»? Сразу вам скажу: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

«Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, к примеру, скорее перешел в «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», вероятно. У Кварацхелии иные цели и предпочтения.