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Агент Роналдо сообщил, что игрок подпишет контракт с «Ростовом»

вчера, 10:14

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Левски» Роналдо, сообщил, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом».

Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.

Новости, дошедшие до нас, были не самыми лучшими. Но сейчас Роналдо уже прошёл медосмотр в Турции. Для него переход в «Ростов» — это шаг вперёд в карьере. Нас всё устраивает.

Сегодня или в четверг (игрок подпишет контракт).

В текущем сезоне Роналдо провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 11:24, ред.
Один футболист (Али Соу) из болгарского клуба из Ростова уже скоропостижно сбежал, поэтому руководство решило судьбу ещё раз за хвост дёрнуть
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:15, ред.
Зачем он Ростову? Имя громкое и знаменитое, это да. И на этом всё. Весьма посредственный игрок, можно даже сказать - слабый игрок. В чемпионате Бразилии в 43 матчах забил всего 3 гола, в чемпионате Болгарии чуть побольше - 8 мячей, но уже в 66 играх. Да он ещё молод (23 года) и возможно ещё будет расти и прогрессировать, но до того настоящего и легендарного Роналдо, который уже 18 лет стал чемпионом мира, этому новоявленному Роналдо как "пешком до Луны".
tus5c2m3e5pf
tus5c2m3e5pf
вчера в 10:30
Нужно в заголовке указывать что это не тот Роналдо... а то немного слух режет что он будет в Ростове....:)))
syka6cdr8c3p
syka6cdr8c3p
вчера в 10:24
Похоже в России просто платят намного больше.
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