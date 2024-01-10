Агент Роналдо сообщил, что игрок подпишет контракт с «Ростовом»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Левски» , сообщил, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом».

Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.

Новости, дошедшие до нас, были не самыми лучшими. Но сейчас Роналдо уже прошёл медосмотр в Турции. Для него переход в «Ростов» — это шаг вперёд в карьере. Нас всё устраивает.

Сегодня или в четверг (игрок подпишет контракт).