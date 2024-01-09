«Спартак» намерен приобрести Крунича

«Спартак» хочет усилиться хавбеком «Милана» Раде Круничем.
Итальянский клуб намерен заработать на этом трансфере 5 миллионов евро, а также еще 1 млн в виде бонусов.
У футболиста есть и другой вариант продолжения карьеры.
«Спартак» хочет усилиться хавбеком «Милана» Раде Круничем.
Итальянский клуб намерен заработать на этом трансфере 5 миллионов евро, а также еще 1 млн в виде бонусов.
У футболиста есть и другой вариант продолжения карьеры.
Если есть свой воспитанник молодой Зорин, ярко проявивший себя в Беларуси и ставший чемпионом. Спартаку сейчас нужен забивной нападающий. С одним Соболевым "каши не сваришь". И если Абаскаль этого не понимает, гнать его надо на все 4 стороны.
Если есть свой воспитанник молодой Зорин, ярко проявивший себя в Беларуси и ставший чемпионом. Спартаку сейчас нужен забивной нападающий. С одним Соболевым "каши не сваришь". И если Абаскаль этого не понимает, гнать его надо на все 4 стороны.
"Московский «Спартак» не заинтересован в трансфере 30‑летнего боснийского полузащитника «Милана» Раде Крунича.
Крунич не вписывается в концепцию клуба из‑за возраста и высокой травматичности."
"Московский «Спартак» не заинтересован в трансфере 30‑летнего боснийского полузащитника «Милана» Раде Крунича.
Крунич не вписывается в концепцию клуба из‑за возраста и высокой травматичности."