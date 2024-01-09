«Спартак» намерен приобрести Крунича

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вчера, 20:59

«Спартак» хочет усилиться хавбеком «Милана» .

Итальянский клуб намерен заработать на этом трансфере 5 миллионов евро, а также еще 1 млн в виде бонусов.

У футболиста есть и другой вариант продолжения карьеры.