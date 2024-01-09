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«Спартак» намерен приобрести Крунича

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112910415
112910415
сегодня в 11:02
необходимо срочно воздержаться )
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:56, ред.
Зачем очередной полузащитник-легионер, тем более возрастной?
Если есть свой воспитанник молодой Зорин, ярко проявивший себя в Беларуси и ставший чемпионом. Спартаку сейчас нужен забивной нападающий. С одним Соболевым "каши не сваришь". И если Абаскаль этого не понимает, гнать его надо на все 4 стороны.
Интерес
Интерес
вчера в 22:35
Шютка,бамбарбия киргуду.
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:22
В Фенер он поедет, к другу и соотечественнику Джеко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Два часа назад....

"Московский «Спартак» не заинтересован в трансфере 30‑летнего боснийского полузащитника «Милана» Раде Крунича.
Крунич не вписывается в концепцию клуба из‑за возраста и высокой травматичности."
ABir
ABir
вчера в 21:40
Вроде нападающего собирались покупать.
drug01
drug01
вчера в 21:38
Спартаку надо спешить, игрок толковый!!
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