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Лучший бомбардир РПЛ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 16:24

Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерры. В ближайшие дни будет отправлено официальное предложение.

Напомним, Кассьерра перебрался в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.

Ранее Кассьерра вошёл в тройку лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:07
и денег они не пожалеют
ABir
ABir
вчера в 21:39
Сейчас туда многих приглашают, надо ловить шанс. Скоро лавочка может закрыться, а эмиры и принцы охладеть к футболу. Китай раньше тоже со всего мира всех приглашал и платил не мало.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:16, ред.
Смею предположить, что предложение, которое может поступить в ближайшее время в адрес питерского клуба о продаже лучшего на сей момент бомбардира РПЛ будет как минимум в два раза, а то и выше той цены за игрока, что значится на Трансфермаркете. Желание видеть хороших футболистов со всего мира в своих клубах толкает арабских толстосумов на такие переплаты. Зато у нашего чемпиона появляется хорошая перспектива заработать на этом без особого ущерба для себя, потому как в его составе есть ещё футболисты, способные заменить колумбийца. И если ещё совсем недавно, нашими легионерами интересовались миллиардеры из поднебесной, то сейчас на первый план вышли арабские шейхи. Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 19:44
Продадут так,что можно будет купить половину сборной Бразилии.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:29
Это как знак признания и роста карьеры..
9agsvbwkpnja
9agsvbwkpnja
вчера в 17:16
Похоже так оно и будет, сейчас туда очередь
sova147
sova147
вчера в 17:16
Надо готовить большой кошелёк, решил увеличить финансы...
rxbsbxh9jqhy
rxbsbxh9jqhy
вчера в 16:53
Пусть доиграет хотя бы до конца чемпа, а летом уже можно его и продать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:43, ред.
Могу заранее сказать, что предложение будет очень крупным, миллионов тридцать, к примеру.

После схемы с Малкомом, когда саудовский клуб купил неплохого, но по мировым меркам ничем не примечательного бразильца вдвое выше рыночной цены, кажется, Медведев нашёл новый способ пополнения клубной кубышки с обходом ФФП через арабских партнёров "Газпрома".
wpcm8bpcp4f6
wpcm8bpcp4f6
вчера в 16:42
Наверное будет много зависеть от того какую они сумму предложат за него Зениту.
Гость
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