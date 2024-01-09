Лучший бомбардир РПЛ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерры. В ближайшие дни будет отправлено официальное предложение.
Напомним, Кассьерра перебрался в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.
Ранее Кассьерра вошёл в тройку лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас».