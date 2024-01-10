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Вратарь «Сочи» может продолжить карьеру в «Зените»

вчера, 10:29

«Сочи» рассматривает вариант прекращения аренды вратаря Никиты Гойло. Футболист может вернуться в «Зенит».

В «Сочи» недовольны поведением Гойло и уровнем его игры. Кроме того, «леопарды» могут арендовать двух игроков «Зенита» Дмитрия Чистякова и Александра Ерохина. Но три футболиста не могут быть арендованы из одного клуба. Велика вероятность, что Гойло вернётся в Санкт-Петербург и будет выступать за «Зенит-2».

Однако сейчас 25-летний вратарь отправится на первый сбор вместе с «Сочи». А «леопарды» продолжат поиска голкипера. Одним из вариантом является страж ворот «Локомотива» Маринато Гильерме.

Напомним, в текущем сезоне Гойло сыграл 10 матчей, пропустил 15 мячей и один матч отыграл на ноль.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:05
пусть Маринато их спасает, почему нет
Garrincha58
Garrincha58 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 14:32
так Кержакова вернули в 31, а тут всего 25
pomor45
pomor45
вчера в 13:06
Гойло не раскрывай хайло.
Asper
Asper
вчера в 11:35
25 лет😲
Как, когда... Какой тогда Зенит-2??
Мы чудовищно маринуем воспитанников, конечно.
Отправили, называется, молодого в аренду опыта набираться - а ему уже 25
j3auzrwabm8w
j3auzrwabm8w
вчера в 10:47
И отправят его снова куда ни будь в аренду на перевоспитание....
sqjw5jq427yj
sqjw5jq427yj
вчера в 10:34
Интересная миграция игроков ... Зенит - Сочи и обратно....:)))
Гость
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