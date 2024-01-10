Вратарь «Сочи» может продолжить карьеру в «Зените»

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вчера, 10:29

«Сочи» рассматривает вариант прекращения аренды вратаря . Футболист может вернуться в «Зенит».

В «Сочи» недовольны поведением Гойло и уровнем его игры. Кроме того, «леопарды» могут арендовать двух игроков «Зенита» Дмитрия Чистякова и Александра Ерохина. Но три футболиста не могут быть арендованы из одного клуба. Велика вероятность, что Гойло вернётся в Санкт-Петербург и будет выступать за «Зенит-2».

Однако сейчас 25-летний вратарь отправится на первый сбор вместе с «Сочи». А «леопарды» продолжат поиска голкипера. Одним из вариантом является страж ворот «Локомотива» Маринато Гильерме.

Напомним, в текущем сезоне Гойло сыграл 10 матчей, пропустил 15 мячей и один матч отыграл на ноль.