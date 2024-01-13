Капитан «Вероны» перешёл в «Фиорентину»

Защитник «Вероны» Давиде Фараони перешёл на правах аренды с возможностью выкупа в «Фиорентину». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, после чего игрок может подписать полноценный контракт на два года. Официальное объявление о переходе ожидается позже.
В текущем сезоне Серии А Фараони провёл 11 матчей, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек.
в своё время привлекался в юношескую и молодёжную сборные Италии и может реально помочь команде, во всяком случае лишним не будет.
в своё время привлекался в юношескую и молодёжную сборные Италии и может реально помочь команде, во всяком случае лишним не будет.