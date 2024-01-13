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Капитан «Вероны» перешёл в «Фиорентину»

вчера, 10:36

Защитник «Вероны» Давиде Фараони перешёл на правах аренды с возможностью выкупа в «Фиорентину». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, после чего игрок может подписать полноценный контракт на два года. Официальное объявление о переходе ожидается позже.

В текущем сезоне Серии А Фараони провёл 11 матчей, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек.

Капитан «Вероны» перешёл в «Фиорентину»

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:50
"Фиалки" в этом сезоне ну прямо таки "расцвели" идут в зоне ЛЧ на радость своим многочисленным болельщикам, которые давненько не видели свою любимую команду в верхней части таблицы. Фиорентина серьёзно усиляется и способна даже побороться за медали. Фараони очень опытный крайний правый защитник,
в своё время привлекался в юношескую и молодёжную сборные Италии и может реально помочь команде, во всяком случае лишним не будет.
Гус Пойет
Гус Пойет ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:43, ред.
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