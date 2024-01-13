Капитан «Вероны» перешёл в «Фиорентину»

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вчера, 10:36

Защитник «Вероны» перешёл на правах аренды с возможностью выкупа в «Фиорентину». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, после чего игрок может подписать полноценный контракт на два года. Официальное объявление о переходе ожидается позже.

В текущем сезоне Серии А Фараони провёл 11 матчей, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек.