Третья команда за полгода. Бонуччи не понравился перспективный «Унион», едет выводить «Фенербахче» в ЛЧ

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вчера, 11:44

У «канареек» проблемы с центральными защитниками.

Леонардо Бонуччи быстро нашёл новую точку на карте футбольной карьеры – ещё летом он сменил Турин на Берлин, а теперь едет играть в Турцию. Вспоминаем последние годы карьеры знаменитого итальянского защитника.

Заскучал без Кьеллини, критиковал де Лигта

Не так много дуэтов, которые запоминаются – и дуэт Бонуччи и Кьеллини один из таких. Леонардо уезжал в «Милан», но быстро вернулся – и уже не торопился уходить.

Конечно, прощание с Джорджо Бонуччи давалось тяжело. В день прощального матча капитана он опубликовал трогательное обращение:

Ты был примером, путеводителем, братом, другом. Мы провели с тобой более 10 лет вместе. Мы страдали, мы радовались, мы тяжело работали, мы сражались, мы победили. Мы выиграли многое с «Ювентусом» и чемпионат Европы для Италии. За пределами поля я научился у тебя очень многому.

Почти сразу за Кьеллини ушёл ещё один столп обороны – Маттейс де Лигт. Но молодой голландец выбрал Мюнхен, чтобы приблизить трофеи – и взявший на себя роль лидера Леонардо жест не оценил:

Я думаю, что уважение необходимо. Команда, в которой он провел 3 года, помогла ему вырасти, а клуб инвестировал в него. Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые слова, сказанные во время его пребывания в сборной, были неприятными. «Бавария» – великий клуб, но никто не говорит, что в топ-команде тебе суждено побеждать.

Так, возрастной центрбек решил повременить с уходом – команда и так потеряла двух важных игроков обороны, требовалось найти качественную замену. Плюс проблемным «бьянконери» требовался стержень в раздевалке.

Выбрал перспективный клуб из Берлина

Искать новую команду Бонуччи начал годом позже. Центрбеку стукнуло уже 36 лет – и пусть в чемпионате Италии не пропагандируют скоростной футбол, Леонардо решил отправиться в другую страну.

Выбор оказался необычным – Леонардо подписал контракт с берлинским «Унионом». Необычный он потому, что речь шла о молодом и быстро прогрессирующем коллективе. Берлинцы попали в Бундеслигу в 2019 году – сначала закрепились в элитном дивизионе, затем поднялись в первую десятку. Следующая высота – еврокубки. И в ЛК, и в ЛЕ «Унион» заглядывал в плей-офф. И в сезоне-22/23 команда добилась настоящего прорыва – 4-е место в чемпионате и попадание в Лигу чемпионов.

Проще говоря, немцы демонстрировали эффективный подход к строительству сильной команды – поэтому для возрастного итальянца это был отличный вариант. От него опыт и статус лидера в раздевалке, от команды – продление футбольной молодости и игра в еврокубках.

Соскучился по победам – переезжает в Турцию

На деле «Унион» оказался более хрупкий, чем предполагалось. Быстро набирать ход всегда чревато последствиями – поэтому в условиях, когда на повестке два топ-турнира, берлинцы не смогли грамотно выстроить работу.

Не хватало и опыта в новых условиях, и запаса мощности – в той же ЛЧ приходилось противостоять «Наполи» и «Реалу». В чемпионате дела сразу пошли скверно – после двух стартовых побед берлинцы выдали 9-матчевую серию поражений и даже опускались в зону вылета. В отпуск ушли, находясь на грани с зоной стыков.

Очевидно, такой расклад не устраивал Бонуччи. Приходил он в совсем другой – амбициозный коллектив. А тут команда резко деградирует – возможно, даже будет бороться за выживание. В конце декабря Леонардо отправился на время отпуска в Италию – и возвращаться в Германию уже не хотел.

Изначально на опытного центрбека вышла «Рома» — вариант на руку Бонуччи, поскольку он хотел вернуться на родину. Но боссы римлян отказались от подписания, не захотев платить за 36-летнего 2 миллиона евро.

И тогда в переговоры включился «Фенербахче». Ощутимую помощь в переходе оказал форвард Эдин Джеко, который знаком с Леонардо по игре в Серии А. В итоге итальянец договорился с «Унионом» о расторжении контракта, и согласовал с «Фенербахче» соглашение на полгода.

«Фенербахче» собрал возрастных топов, лидирует в чемпионате

Этот вариант Бонуччи подходит куда больше. Прежде всего, в Турции много возрастных легионеров и даже ветеранов – поэтому и уровень сопротивления будет комфортным.

Да и в плане выбора команды итальянец не прогадал. «Канарейки» давно считаются топ-клубом по меркам родного чемпионата – а сейчас ещё и сколотили боеспособный состав. Летом уже привезли героя сборной Хорватии на ЧМ -2022 – вратаря Доминика Ливаковича. Также усилили центральную ось – подписали Фреда из МЮ и выкупили Шиманьского у «Динамо», в центр обороны привезли Бекао, а самое дорогое приобретение – вингер Дженгиз Юндер, за которого «Марселю» выложили 15 миллионов евро.

Помимо них в команде остаются 37-летний, но всё ещё топ-форвард Эдин Джеко и пофееривший в «Аяксе» Душан Тадич.

С таким солидным подбором игроков «Фенербахче» идёт на 1-м месте в чемпионате Турции и опережает «Галатасарай» на 2 очка. Но несколько игроков из центра обороны слегли с травмами. Весной коллективу предстоит напряжённая, но интересная чемпионская гонка и борьба в еврокубках – команда вышла в плей-офф Лиги Конференций. Отсюда – острая необходимость в опытном исполнителе на проблемную позицию (видимо, поэтому и контракт краткосрочный).