Деградирующий форвард, цель «Баварии». «Тоттенхэм» – самый активный на рынке в АПЛ

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вчера, 21:19

Сработали на опережение, привезли новичков.

«Тоттенхэм» — один из наиболее активных клубов АПЛ в зимнее трансферное окно. В какую реальность мы попали. Похоже «шпоры» всё же хотят вернуться в ЛЧ . Рассказываем, какие шаги для этого лондонцы уже сделали.

Ставка на деградирующего Вернера

Тимо хорошенько порадовал фанатов «Лейпцига», когда немцы вернули форварда, потратив в разы меньше, чем заработали на его переходе в «Челси». И нападающий даже на какое-то время ожил – забил 9 мячей и отдал 4 голевые в 27 матчах минувшего чемпионата Германии.

Только потом Вернер продолжил деградировать. Ещё в «Челси» был бледной тенью себя прежнего и не мог встроиться – а тут аналогичная ситуация произошла в уже родной команде. Там, где Тимо и заиграл на топ-уровне. В первой части текущей кампании – проблемы со здоровьем, потерянное место в старте и скромные 2 гола за 8 игр Бундеслиги.

Зачем такой актив «шпорам» — непонятно. Если только Ришарлисону нужен сменщик, Хын-Мина Сона Постекоглу возвращать на острие не хочет, а более выгодных вариантов просто не было.

Стороны быстро согласовали условия – аренда на полгода с опцией выкупа за 17-18 млн евро.

Не хватает глубины в центре обороны

В период, когда лидеры «шпор» вылетели в лазарет с травмами, им всерьёз не хватало глубины состава – среди прочего, потребовалась альтернатива основной паре центральных защитников ван де Вен-Ромеро. Пришлось выпускать Дэвиса – причём иногда в паре с профильным правым защитником Эмерсоном.

Это Постекоглу явно не радовало. Так лондонцы сконцентрировались на варианте с блеснувшим в Серии А Раду Дрэгушином. Румынский центрбек значительно прибавил в последнее время, поэтому «Дженоа» рассчитывали на 30 млн евро, лондонцы надеялись сократить компенсацию до 25. Только помимо них в борьбу за игрока вступили «Милан» и «Бавария». Последние готовы были удовлетворить запросы итальянцев.

Но неожиданно сам исполнитель выбрал «Тоттенхэм» — его агент не скрывал шока от произошедшего:

Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать слово. Мы все еще немного в шоке.

Дело в том, что к моменту включения «Баварии» в переговоры Раду уже дал согласие на переход в «Тоттенхэм». Так англичане ухватили довольно перспективного – ещё и принципиального игрока.

«Сплавили» Дайера

У «Баварии» тоже проблемы с центром обороны – и ещё серьёзнее, чем у «Тоттенхэма». «Шпорам» хотя бы есть из кого выбрать. Мюнхенцы по собственной вине остались с тремя игроками на эту позицию – при этом де Лигту Тухель не доверяет, поэтому де-факто у Упамекано и Мин-Джэ Кима вообще нет сменщиков.

Как только сделка по Дрэгушину сорвалась, они переключились на другого исполнителя – Эрика Дайера, который присел на скамейку в «Тоттенхэме». Игровой практики англичанин в последнее время вообще не получал. При этом мюнхенцы предварительно договорились с футболистом о переходе – и стали анализировать необходимость сделки. До этого предполагался полноценный трансфер за 4 миллиона евро – в итоге стороны сошлись на аренде с опцией выкупа.

Скомканно попрощались с Льорисом

Уго – знаковый вратарь для «шпор». Многолетний лидер лондонцев, с которым они добирались до финала Лиги чемпионов. Понятно – Льорису уже 37, поэтому он и сборную Францию поспешил покинуть после второго подряд финала ЧМ .

Но с клубом прощание растянулось – и вышло некрасивым. Уже весной в «шпорах» читалась перестройка – среди прочего, собирались искать нового первого номера.

Летом французский голкипер говорил об ушедшей эпохе и поиске вариантов для продолжения карьеры. Между тем лондонцы подписали Викарио. Так получилось, что закрытия окна Льорис не нашёл себе команду – но дорога в стартовый состав уже была закрыта.

И незадолго до Нового года стало известно, что футболист идёт на расторжение контракта с «Тоттенхэмом». До истечения соглашения оставалось каких-то полгода – но француз решил уйти раньше. Ради «Лос-Анджелеса». Хотя для «шпор» в спортивном плане это уже не большая потеря – Уго даже в заявку на игры не включали.

В планах – забрать Галлахера у «Челси»

«Тоттенхэм» уже провернул сделки, которые тянут на полноценную трансферную кампанию – но остаётся ещё пара целей на рынке.

Так, «шпоры» планируют уломать «Челси» на трансфер Конора Галлахера. Талантливый воспитанник «аристократов» оказался заложником ситуации. Почеттино считает хавбека важным элементом структуры команды, да и сам исполнитель хочет остаться в родном клубе. Только лондонцы не собираются сбавлять ход на трансферном рынке – и хотят снова обставить «Арсенал» (на этот раз с форвардом Иваном Тоуни).

Только теперь для этого требуются доступные средства – «Челси» и так потратил баснословные деньги в два предыдущих окна. Поэтому готовы расстаться с одним из немногих в команде, кто по-настоящему хорош.

Ценник, который запрашивают «аристократы» — 45-50 миллионов фунтов. «Тоттенхэм» пытается выбить условия попривлекательнее – 35 миллионов.

Остаётся только гадать, как эту ситуацию воспринимает сам Конор. Если сделка состоится, в пору будет говорить о предательстве. В любом случае с «Тоттенхэмом» у Галлахера перспектив больше – команда начала вкладываться в трансферы, Постекоглу со здоровыми лидерами играет в привлекательный яркий футбол. Пара лет строительства – и команду будет не узнать.