«Фенербахче» подтвердил договорённость по трансферу Крунича из «Милана»

Пресс-служба «Фенербахче» сообщает, что клуб достиг принципиальной договорённости о переходе полузащитника «Милана» Раде Крунича.
Футболист уже прибыл в Стамбул, где проходит медицинское обследование. Если оно будет успешным, «Фенербахче» подпишет контракт с Круничем.
Там же не только все "космические" кэфы поуходили, там и ассортимент точных счетов сильно поредел
Там же не только все "космические" кэфы поуходили, там и ассортимент точных счетов сильно поредел
Что-то поменялось ? В плане ассортимента точных счетов и их стоимости "пАйку" подрезали ???
Например в матче Севилья - Алавес и в 50% других игр даже и счёта такого нет
Что-то поменялось ? В плане ассортимента точных счетов и их стоимости "пАйку" подрезали ???
Например в матче Севилья - Алавес и в 50% других игр даже и счёта такого нет