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«Фенербахче» подтвердил договорённость по трансферу Крунича из «Милана»

вчера, 19:45

Пресс-служба «Фенербахче» сообщает, что клуб достиг принципиальной договорённости о переходе полузащитника «Милана» Раде Крунича.

Футболист уже прибыл в Стамбул, где проходит медицинское обследование. Если оно будет успешным, «Фенербахче» подпишет контракт с Круничем.

«Фенербахче» подтвердил договорённость по трансферу Крунича из «Милана»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:46
счастья и радости ему !
a-league
a-league ответ ridiculous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Я думаю, что если приняли такое решение, то должны были хотя бы постфактум его озвучить, а если не озвучили, то по всей видимости это незапланированный "косяк" софта и с ним надо разбираться.

Там же не только все "космические" кэфы поуходили, там и ассортимент точных счетов сильно поредел
bghrnak4bm6m
bghrnak4bm6m
вчера в 20:21
Может и правильно что принял такое решение перебраться в Турцию... удачи ему!
a-league
a-league ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Прочитал коммент "ridiculousridiculous" насчёт отсутствия некоторой части точных счетов и высоких кф. и как-то сначала значения не придал, ну мало ли, а теперь смотрю точно - полез искать нармальный кф на свои стандартные 3-3 и реально "болт" !

Что-то поменялось ? В плане ассортимента точных счетов и их стоимости "пАйку" подрезали ???

Например в матче Севилья - Алавес и в 50% других игр даже и счёта такого нет
drug01
drug01
вчера в 19:49
Теперь Крунич будет радовать своей игрой в чемпионате Турции
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