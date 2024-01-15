В клубах РПЛ много воспитанников «Краснодара». Но почти у всех игровые проблемы

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вчера, 12:32

«Сочи» выгнал нападающего Игнатьева.

Одна из особенностей зимнего чемпиона РПЛ «Краснодара» – продуктивная школа. Такой не может похвастаться «Зенит». А вот у «горожан» много воспитанников даже за пределами заявки Ивича. Хотя в основе их тоже хватает. В воротах Сафонов, справа в защите Волков, в опорной зоне Черников, а рядом плеймейкер Сперцян. Нигерийский вингер Олусегун тоже воспитанник «Краснодара». На подхвате голкипер Агкацев и центральный защитник Арутюнян. Нападающий Кокшаров тоже появлялся на поле в РПЛ . Вингер Сулейманов сыграл пару минут, но теперь в аренде. Куда судьба забросила выпускников академии «Краснодара»?

Иван Игнатьев (без клуба)

Нападающему мешает отношение к работе. У боксера Игнатьева были задатки приличного форварда, но характер влияет на карьеру. Иван не укротил своих демонов. Аутсайдер РПЛ «Сочи» после назначения нового главного тренера Морено разорвал контракт с нападающим. Необычное решение в лиге с лимитом, нужны веские причины. В прошлом Игнатьева переоценил «Рубин», четыре года назад заплатили за трансфер молодого форварда 7 млн евро. Ни в Казани, ни в Самаре в аренде, ни в «Локомотиве», куда попал свободным агентом, Иван не заиграл в основе. Также не было прорыва в составе «Сочи», где нужны нападающие, ведь Мелкадзе – воспитанника «Спартака», тоже отпустили на все четыре стороны.

Даниил Фомин («Динамо»)

От истории неудачи переходим к истории успеха после того, как Фомину не нашлось места в основе «Краснодара». В те времена у команды Галицкого было в заявке много сильных легионеров, а молодой Даниил после аренды в «Нижний Новгород» решил перейти в «Уфу». Там заиграл, понравился скаутам «Динамо», три с половиной года назад перебрался в Москву за 3.5 млн евро. Теперь у Фомина 15 матчей за сборную России и больше удачных игр за столичный клуб. Пусть новый сезон не начался гладко и были ошибки без мяча, речь о молодом и приличном хавбеке. Может набрать форму, тогда возобновится зарубежный интерес.

Денис Адамов («Зенит»)

Может стать основным голкипером «Зенита» на весеннем отрезке. В «Сочи» у Адамова тоже были возрастные конкуренты, вроде Михаила Кержакова – Заболотный и Джанаев. Но Адамов убедил Семака, что ему нужно довериться, хотя скауты «Зенита» долго ходили кругами вокруг голкиперов из РПЛ , вроде Гойло и Сысуева, а до этого Лантратова. Выбрали Адамова, которого протестуют в боевых условиях весной. Денис неплохой вратарь, третий сильный выпускник школы «Краснодара» вместе с Сафоновым и Агкацевым.

Даниил Уткин («Ростов»)

Умеет забить со штрафного, неплохо соображает на поле, но не убедил тренеров «Краснодара», что с ним нужно связать будущее клуба. Зато в «Ростове» Уткин выдавал классные отрезки. И может покинуть клуб по итогам этого сезона, если найдет местечко в одной из московских команд. Даниил в этом сезоне вместе со всей командой Карпина не впечатлил, но это хавбек с умным пасом. Вот только на сложном отрезке напарники не конвертировали его передачи в голы.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис»)

Сулейманов представляет российских легионеров в зарубежных клубах. Шапи к 24 годам стал опытным путешественником. Играл в Турции, Израиле, а теперь оказался в Греции. Его «Арис» не сражается за титул, как два клуба других россиян – голкипера Лодыгина из «Панатинаикоса» и Оздоева из ПАОКа, но Сулейманов на днях забил гол, выйдя на замену. Карьера не складывается так, чтобы Карпин позвал Шапи в сборную, и в «Краснодаре» за место на фланге атаке не зацепился. Но игрок неплохой и по-прежнему не старый, нужно стараться и прогрессировать.

Вячеслав Литвинов («Сочи»)

«Сочи» пропустил больше всех, 31 мяч в 18 турах РПЛ , а Литвинов даже в такой ситуации проигрывал конкуренцию Миладиновичу, Дркушичу и Алвешу, оставаясь четвертым центральным защитником команды. Но Литвинову всего 22 года, на нем никто не будет ставить крест после непростого отрезка. Возможно, зимой Дркушич и Алвеш предпримут попытку покинуть РПЛ . Тогда Вячеслав и взятый в аренду Чистяков из «Зенита» пригодятся новому тренеру. А пока у Литвинова из успехов только неплохая игра с мячом, что для парня из академии «Краснодара» не может быть подвигом.

Лео Гогличидзе («Урал»)

Тренер «Урала» Ганчаренко посчитал, что обойдется без Гогличидзе, хотя слева в обороне у него нет стабильного латераля. А вот наставники «Оренбурга» в новом сезоне, куда Лео отправился в аренду, ставили на Сидорова и Печенина слева, не только на бывшего игрока молодежной сборной России. Гогличидзе недостаточно стабильный игрок, чтобы уроженца Ростова-на-Дону, который обозначает себя «чистокровным грузином», позвали бегать на одном фланге с Кварацхелией за сборную Грузии, как бывшего игрока «Динамо» Сазонова. В конце года Лео сыграл пять матчей в основе, но «Оренбург» без побед на этом отрезке.

Николай Комличенко («Ростов»)

В прошлом сезоне Николай, который не закрепился в основе «Динамо» после голевых успехов в Чехии, забил 10 голов и сделал 6 ассистов в РПЛ . Это его лучший сезон в чемпионате России. Но сейчас у Карпина набрал форму ещё один тяжелый форвард – Егор Голенков, у которого больше мячей и голевых передач, чем у опытного Николая. Комличенко в 28 лет вынужден бороться за место в основе середняка РПЛ этого сезона. Был частью бегущего «Ростова», а теперь часть команды, которая теряет очки чаще, чем могла бы, исходя из качества моментов.

Список помогает понять, что лучших воспитанников Галицкий придерживает для себя. Причем показательно, что Сперцян, Черников и Сафонов не думают о предательстве родного клуба с переходом в клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Увидим «горожан» в зарубежных командах? Точно не этой зимой, хотя летом вернутся к переговорам. А пока констатируем, что только у Фомина и Адамова дела идут нормально. Для других птенцов академии Галицкого сезон складывается непросто.