ЦСКА заинтересовался защитником «Фамаликау»

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вчера, 14:35

Защитник «Фамаликау» может продолжить карьеру в России.

По информации источника, ЦСКА предложил за игрока 5 млн евро.

Контракт футболиста с португальским клубом истекает 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Риччели 13 матчей во всех турнирах, один гол и результативная передача.