ЦСКА заинтересовался защитником «Фамаликау»

Защитник «Фамаликау» Риччели может продолжить карьеру в России.
По информации источника, ЦСКА предложил за игрока 5 млн евро.
Контракт футболиста с португальским клубом истекает 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Риччели 13 матчей во всех турнирах, один гол и результативная передача.
Так что не стоит волноваться - план-капкан в действии
Так что не стоит волноваться - план-капкан в действии
Может просто вы не в теме этого?
Ведь то, что произошли изменения это факт и произошли они именно после последних событий.
К примеру на соккере указаны две контры БК и как я понимаю это они поставщики матчей, но там намного больше вариантов на ставку "точный счёт".
Тот же Ливерпуль на выезде может забить и 8 голов, а не только 5.
А в матче Арсенал - Кристал Пэлас, гости могут победить только 0:1, 0:2 или 1:1, а в этих конторах победа может быть более существенная и кэф хороший.
Или у вас другие поставщики линии, подскажите я и там посмотрю.
Может просто вы не в теме этого?
Ведь то, что произошли изменения это факт и произошли они именно после последних событий.
К примеру на соккере указаны две контры БК и как я понимаю это они поставщики матчей, но там намного больше вариантов на ставку "точный счёт".
Тот же Ливерпуль на выезде может забить и 8 голов, а не только 5.
А в матче Арсенал - Кристал Пэлас, гости могут победить только 0:1, 0:2 или 1:1, а в этих конторах победа может быть более существенная и кэф хороший.
Или у вас другие поставщики линии, подскажите я и там посмотрю.
Любите советский футбол, так, как люблю его я!!!
Любите советский футбол, так, как люблю его я!!!