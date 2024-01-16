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ЦСКА заинтересовался защитником «Фамаликау»

вчера, 14:35

Защитник «Фамаликау» Риччели может продолжить карьеру в России.

По информации источника, ЦСКА предложил за игрока 5 млн евро.

Контракт футболиста с португальским клубом истекает 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Риччели 13 матчей во всех турнирах, один гол и результативная передача.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:34
а хорошие подписания нужны !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:35
Интересоваться - ещё не значит подписать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:04
ЦСКА интересуется многими игроками, а ни кого не подписал. Жаль.
Capral
Capral ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 15:48
Спасибо за разъяснение, не знал. Ну теперь понятно. Жаль, если так...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:46
Как сказал Бабаев - если ЦСКА не найдёт новых игроков, то нашим усилением станут болельщики.
Так что не стоит волноваться - план-капкан в действии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:03
Ну тогда попробую задать вопрос по другому.
Может просто вы не в теме этого?
Ведь то, что произошли изменения это факт и произошли они именно после последних событий.
К примеру на соккере указаны две контры БК и как я понимаю это они поставщики матчей, но там намного больше вариантов на ставку "точный счёт".
Тот же Ливерпуль на выезде может забить и 8 голов, а не только 5.
А в матче Арсенал - Кристал Пэлас, гости могут победить только 0:1, 0:2 или 1:1, а в этих конторах победа может быть более существенная и кэф хороший.
Или у вас другие поставщики линии, подскажите я и там посмотрю.
Capral
Capral
вчера в 14:56
Что-то, армейцы долго всеми интересуются, но конкретно- никого не покупают. Уже скоро возобновляется сезон в ПЛ и кубке, а серьезных новостей из стана ЦСКА не приходит. С нетерпением жду возвращения Дивеева, хотя и понимаю, что прежнему Дивееву, настоящему- понадобится время... Вобщем- удачи армейскому клубу и качественных приобретений!!! Нынешнее место в таблице, точно- не место, для Славной "Команды лейтенантов"!!!

Любите советский футбол, так, как люблю его я!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:45
Мы лишь утверждаем, что никто из работников сайта не вносил никаких изменений относительно этого.
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