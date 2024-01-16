Друг Васина: «Виктор не получал предложений из РПЛ после ухода в „Кайрат“»

Арсен Минасов, бывший агент и близкий друг защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался на тему возможного возвращения игрока в чемпионат России.
Футболист перешёл в казахстанский клуб из ЦСКА в феврале 2022 года.
Нет ли у него желания вернуться в РПЛ? Я с ним не говорил на эту тему, но думаю, что Виктора всё устраивает в «Кайрате». Предполагаю, что, если бы Васина что-то не устраивало, он бы два года в Казахстане не выступал.
Были ли у Виктора предложения вернуться в РПЛ после перехода в «Кайрат»? Нет, из РПЛ предложений не было. Сложно говорить, помог ли бы он ЦСКА. Это клубный вопрос. Я про такие вещи высказываться не хочу.
Васин провёл за «Кайрат» в общей сложности 57 матчей, в которых забил 4 гола. В ноябре футболист продлил контракт с командой из Алматы.