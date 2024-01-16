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Друг Васина: «Виктор не получал предложений из РПЛ после ухода в „Кайрат“»

вчера, 10:38

Арсен Минасов, бывший агент и близкий друг защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался на тему возможного возвращения игрока в чемпионат России.

Футболист перешёл в казахстанский клуб из ЦСКА в феврале 2022 года.

Нет ли у него желания вернуться в РПЛ? Я с ним не говорил на эту тему, но думаю, что Виктора всё устраивает в «Кайрате». Предполагаю, что, если бы Васина что-то не устраивало, он бы два года в Казахстане не выступал.

Были ли у Виктора предложения вернуться в РПЛ после перехода в «Кайрат»? Нет, из РПЛ предложений не было. Сложно говорить, помог ли бы он ЦСКА. Это клубный вопрос. Я про такие вещи высказываться не хочу.

Васин провёл за «Кайрат» в общей сложности 57 матчей, в которых забил 4 гола. В ноябре футболист продлил контракт с командой из Алматы.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 13:28
Хорошо-ну и хорошо,а в турбулентном нынешнем ЦСКА находиться ненадёжно. Да и "славы" мало-одни воспоминания о достойном прошлом.
112910415
112910415
вчера в 12:17
хорошо же в Кайрате - то !
vwup3g2fn7w4
vwup3g2fn7w4
вчера в 11:27
В таком возрасту уже не возвращаются а заканчивают карьеру.
adekvat
adekvat
вчера в 11:03
Кому нужен этот костолом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
Васину и самому не надо предложений из РПЛ ,если его и в Казахстане всё устраивает.
Гость
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