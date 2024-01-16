Друг Васина: «Виктор не получал предложений из РПЛ после ухода в „Кайрат“»

Арсен Минасов, бывший агент и близкий друг защитника «Кайрата» , высказался на тему возможного возвращения игрока в чемпионат России.

Футболист перешёл в казахстанский клуб из ЦСКА в феврале 2022 года.

Нет ли у него желания вернуться в РПЛ ? Я с ним не говорил на эту тему, но думаю, что Виктора всё устраивает в «Кайрате». Предполагаю, что, если бы Васина что-то не устраивало, он бы два года в Казахстане не выступал.