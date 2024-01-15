В «Оренбурге» оценили слухи о возможном переходе Веры в «Коринтианс»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека в «Коринтианс».

Сложно оценивать шансы на сделку по уходу Лукаса Веры в «Коринтианс», потому что у нас не было контактов с этим клубом. По аргентинцу есть интерес от ряда команд: мы об этом узнаем через посредников и агентов. Также к нам обращаются напрямую и сами клубы, но говорить, кто именно, мы бы не хотели.