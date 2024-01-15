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В «Оренбурге» оценили слухи о возможном переходе Веры в «Коринтианс»

вчера, 19:34

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека Лукаса Веры в «Коринтианс».

Сложно оценивать шансы на сделку по уходу Лукаса Веры в «Коринтианс», потому что у нас не было контактов с этим клубом. По аргентинцу есть интерес от ряда команд: мы об этом узнаем через посредников и агентов. Также к нам обращаются напрямую и сами клубы, но говорить, кто именно, мы бы не хотели.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
без Веры плохо почти всем !
один только Коринтианс как-то справляется )
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Если контактов не было, то и оценивать нечего. О каких сложностях оценки шансов перехода говорит этот краснобай?
nbqfrxupaa55
nbqfrxupaa55
вчера в 19:58
Ну по поводу Коринтианса сомнительно, а вот в клуб РПЛ может запросто перебраться.
rb33fb7rayfe
rb33fb7rayfe
вчера в 19:46
Похоже все же наверное зимой покинет Оренбург.... хотя Дима как то все туманно излагает.
Гость
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