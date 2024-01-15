В «Пари НН» прокомментировали ожидаемый переход Севикяна в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника в «Ференцварош».

Севикян улетел в Венгрию для прохождения медосмотра. Мы находимся на последней точке согласования перехода. Медосмотр — одна из последних опций. Мы должны ее коллегиально выполнить с двух сторон. После медосмотра будет принято окончательное решение о трансфере Севикяна в «Ференцварош».