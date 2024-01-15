В «Пари НН» прокомментировали ожидаемый переход Севикяна в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
Севикян улетел в Венгрию для прохождения медосмотра. Мы находимся на последней точке согласования перехода. Медосмотр — одна из последних опций. Мы должны ее коллегиально выполнить с двух сторон. После медосмотра будет принято окончательное решение о трансфере Севикяна в «Ференцварош».
В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин.
Годом ранее вингер ушел в Гранаду.
Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...
В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин.
Годом ранее вингер ушел в Гранаду.
Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...