Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Пари НН» прокомментировали ожидаемый переход Севикяна в «Ференцварош»

вчера, 17:49

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Севикян улетел в Венгрию для прохождения медосмотра. Мы находимся на последней точке согласования перехода. Медосмотр — одна из последних опций. Мы должны ее коллегиально выполнить с двух сторон. После медосмотра будет принято окончательное решение о трансфере Севикяна в «Ференцварош».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Краснодар» намерен усилиться игроком сборной Ганы
Сегодня, 17:09
СлухиЦСКА заинтересовался защитником «Фамаликау»
Сегодня, 14:35
Агент Кучаева опроверг информацию о том, что игрок хочет покинуть ЦСКА
Сегодня, 13:00
«Ростов» интересуется бразильским форвардом Реньером
Сегодня, 10:49
Друг Васина: «Виктор не получал предложений из РПЛ после ухода в „Кайрат“»
Сегодня, 10:38
СлухиЕрохин не хочет уходить из «Зенита»
Вчера, 22:31
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:28
Ваш игрок? Эдгар Севикян гражданин Армении, игрок сборной Армении и в Венгрию он едет по армянскому паспорту.
w5fkxvpw8ay3
w5fkxvpw8ay3
вчера в 20:04
Ну остались "почти" формальности перехода. Удачи ему в Венгрии.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:45
пусть попробует свои силы за границей
протон
протон
вчера в 19:43
В этом году Ференц продал своих нападающих в Сток Сити и Жил Висенте.
В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин.
Годом ранее вингер ушел в Гранаду.
Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:44
Закончатся все регламентные процедуры - можно комментировать...
sova147
sova147
вчера в 18:30
Если есть предложение то это только радует что наши игроки пользуются популярностью
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:28
Главное обоюдное согласие обоих сторон
112910415
112910415
вчера в 18:27
прорубил себе окно, получается )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:12
Пусть себя попробует в какой-никакой Европе...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:07
Хорошую команду выбрал подальше от РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 