Президент «Торпедо»: «Не думаю, что работа в „Спартаке“ надломила Кононова»

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение главным тренером команды.

Почему Кононов недолго проработал в клубе «Леон Сатурн»? Там были внутренние разногласия. Но когда он тренировал команду, она находилась в таблице на первом месте. Это лишний раз говорит об уровне тренера Кононова.

Не думаю, что работа в «Спартаке» надломила Кононова. Уверен в том, что сейчас Олег Георгиевич заряжен на выполнение всех задач, которые стоят перед командой. Мы укрепляем тренерский штаб. В ближайшее время вы увидите официальные новости и поймёте, насколько системно мы прорабатываем этот вопрос.