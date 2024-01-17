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Президент «Торпедо»: «Не думаю, что работа в „Спартаке“ надломила Кононова»

вчера, 16:51

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение Олега Кононова главным тренером команды.

Почему Кононов недолго проработал в клубе «Леон Сатурн»? Там были внутренние разногласия. Но когда он тренировал команду, она находилась в таблице на первом месте. Это лишний раз говорит об уровне тренера Кононова.

Не думаю, что работа в «Спартаке» надломила Кононова. Уверен в том, что сейчас Олег Георгиевич заряжен на выполнение всех задач, которые стоят перед командой. Мы укрепляем тренерский штаб. В ближайшее время вы увидите официальные новости и поймёте, насколько системно мы прорабатываем этот вопрос.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:44
- Футбол давно уже перестал быть видом спорта, а стал видом шоу-бизнеса! Пора к этому привыкать. У кого не получается - тот и бегает из команды в команду... Ничего личного - просто констатация факта...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:34
Удачи конечно Кононову !!!!

Но при взгляде на него почему то всегда создаётся впечатление что он слишком порядочен и интеллигентен для данной профессии.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:19
И этот Товарищ в Спартак кинул...
Мы зло не помним - мы его записываем!))
qjne886s24yj
qjne886s24yj
вчера в 18:32
Просто Спартак и Кононов изначально был провальный вариант. Удачи ему в торпедо!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:50, ред.
Думаю Торпедо еще и состав по солиднее надо ...а не с сороколетним Лебедевым выходить в РПЛ. Хотелось бы этот коллектив видеть в премьер лиге и не в качестве лифта
112910415
112910415
вчера в 17:45
это он сам рассказал про внутренние разногласия ?
Capral
Capral
вчера в 17:39, ред.
В работе Кононова нет тренерского стержня и это ему очень вредит. И все-равно, буду за него болеть- как за порядочного и честного человека!!! Только надо стать мужественнее и характер показать. Стратег из Кононова слабый, но тактик- неплохой. Нравится в нем- его интеллигентность и воспитанность. Буду ему крайне благодарен, если вернет Торпедо в ПЛ!!! Удачи!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:31
Не надломила...пиджак только порвала...
4aykx2r4n38z
4aykx2r4n38z
вчера в 17:16
Зарплаты Спартак надломили тренера, они заслоняют всё.
Гость
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