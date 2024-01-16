Де Росси — главный тренер «Ромы»

Новым главным тренером «Ромы» стал Даниэле Де Росси.
Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Он сменит на этой должности Жозе Моуриньо, которого вместе с тренерским штабом клуб несколько часов назад отправил в отставку.
Новым главным тренером «Ромы» стал Даниэле Де Росси.
Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Он сменит на этой должности Жозе Моуриньо, которого вместе с тренерским штабом клуб несколько часов назад отправил в отставку.
Уволил бездаря, который, учитывая то, что на "Рому" был наложен бан FFP на покупку игроков и она перед сезоном только продала лидеров на 70 миллионов и взяла одного Паредеса за 2.5 миллиона, держался в 4-х очках от зоны Евро, при этом с травмированным лидером Дибалой, ещё этот бездарь успел выиграть первый трофей для "Ромы" за последние 20 лет, а второй Тейлор отобрал.
Верный шаг для подготовки к Серии В, лациале наверняка отобряют "логичные" действия мистера Фридкина, раз уж он взял эксперта по понижению клубов дивизионах)).
Уволил бездаря, который, учитывая то, что на "Рому" был наложен бан FFP на покупку игроков и она перед сезоном только продала лидеров на 70 миллионов и взяла одного Паредеса за 2.5 миллиона, держался в 4-х очках от зоны Евро, при этом с травмированным лидером Дибалой, ещё этот бездарь успел выиграть первый трофей для "Ромы" за последние 20 лет, а второй Тейлор отобрал.
Верный шаг для подготовки к Серии В, лациале наверняка отобряют "логичные" действия мистера Фридкина, раз уж он взял эксперта по понижению клубов дивизионах)).
Такое впечатление, что он просто решил: "Возьму клубную легенду, если у него не получится, а, скорее всего, так и будет, свалю всё на то, что фанаты сами его просили". Как Глейзеры МЮ топят, так и в Серии А американские хозяева не блещут умом и сообразительностью, приём из копоративного рейдерства провернуть - не то же, что вернуть клуб на путь величия, одним словом.
Такое впечатление, что он просто решил: "Возьму клубную легенду, если у него не получится, а, скорее всего, так и будет, свалю всё на то, что фанаты сами его просили". Как Глейзеры МЮ топят, так и в Серии А американские хозяева не блещут умом и сообразительностью, приём из копоративного рейдерства провернуть - не то же, что вернуть клуб на путь величия, одним словом.