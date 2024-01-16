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Де Росси — главный тренер «Ромы»

вчера, 15:45

Новым главным тренером «Ромы» стал Даниэле Де Росси.

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Он сменит на этой должности Жозе Моуриньо, которого вместе с тренерским штабом клуб несколько часов назад отправил в отставку.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 00:29
Сомневаюсь, что в Роме с такими условиями и поддержкой от клуба справился бы хоть кто-то. Понятное дело, что где-то на везении или взрыве мотивации 1 сезон теоретически могли заскочить на 4 место, но с большего это фантазии
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:38
Удачи Даниэле
Был прекрасным игроком, может быть и тренером станет хорошим
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:29
Прекрасно помню Де Росси на поле. Действительно легенда. И пусть нет опыта, но я желаю ему удачи. Пусть даже провалится, но я хочу на это посмотреть и готов дать ему аванс доверия. Тем более, если не тренировать, опыт будет не получить.
Крылатый
Крылатый
вчера в 19:02
Эх печально, вот и закончилась римская сказка. А всё так перспективно начиналось, мне даже эта Рома начала напоминать, ту старую 20-летней давности. Маур не пропадёт, а вот Роме теперь главное теперь с такими перспективами в серию В не скатиться...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:35
Иногда удивляешься боссам того или иного футбольного клуба - после поражения команды, могут в одночасье забыть о заслугах тренера, который вытянул из навоза команду, и тут же начинают увольнять...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:17
Моуриньо удачи!
Мавр не пропадёт!
А вот Рому жаль, будет как Спартак - 20 лет без побед!
Р.S. Обещаю - буду болеть за Рому и в Серии В.
112910415
112910415
вчера в 17:59
ошибка, фатальная ошибка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:35
n35jv9m8nkz8
n35jv9m8nkz8
вчера в 17:30
Остается поделать ему удачи... а вдруг что то и получится у него.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:17
Как бы не стало еще хуже.... посмотрим конечно что сможет сделать.
амурец
амурец
вчера в 17:14
Ну будем посмотреть
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:43
Удачи легенде)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:28
Павел, я приведу Вам, и без меня, известные Вам факты. Наполи, кого взял вместо Спалетти? Это первое. А кого брал президент киевского Динамо И.Суркис, 10 лет назад, в качестве ГТ Динамо? Правильно, легенду, не только Динамо, но и европейского футбола- О.Блохина. А брал, он его, не по тренерским заслугам, а по авторитету. Но и сам же, через год- его уволил, с позором...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:20
Но всё равно удивительно, Виктор. Ладно он расстался с Моуриньо, у того контракт заканчивался в конце года всё равно, но взять вместо него человека вообще с сомнительными тренерскими навыками (вернее, их очевидным отсутствием).

Такое впечатление, что он просто решил: "Возьму клубную легенду, если у него не получится, а, скорее всего, так и будет, свалю всё на то, что фанаты сами его просили". Как Глейзеры МЮ топят, так и в Серии А американские хозяева не блещут умом и сообразительностью, приём из копоративного рейдерства провернуть - не то же, что вернуть клуб на путь величия, одним словом.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:16
Как в известной советской песне: "Фридкины, Фридкины- кругом одни Фридкины"!!!
Желаю Здравствовать, Павел!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:10, ред.
Поздравляю Фридкина, взял топаря, единственным тренерским опытом которого была отправка СПАЛ в Серию С (когда он пришёл, она была на 14-м месте в Серии B).

Уволил бездаря, который, учитывая то, что на "Рому" был наложен бан FFP на покупку игроков и она перед сезоном только продала лидеров на 70 миллионов и взяла одного Паредеса за 2.5 миллиона, держался в 4-х очках от зоны Евро, при этом с травмированным лидером Дибалой, ещё этот бездарь успел выиграть первый трофей для "Ромы" за последние 20 лет, а второй Тейлор отобрал.

Верный шаг для подготовки к Серии В, лациале наверняка отобряют "логичные" действия мистера Фридкина, раз уж он взял эксперта по понижению клубов дивизионах)).
a-league
a-league
вчера в 15:59, ред.
2 протон
Для вас вся печаль в том, что суммарной активностью кликов своей армады клонов он больше способствует поднятию рейтинга сайта, нежели вы написаниями комментариев с одного аккаунта, а т.н. "убийство КП" - это лично ваше субъективное мнение.

Мне например, с одного акка всегда было интересно найти кф. с которым я этого клона перепрыгну, т.е. добавляло своеобразного драйва. Так что тут, как говорится, смотря с какой колокольни на всё это смотреть
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:54
Желаю удачи Де Росси. Думаю что будет перестройка состава.
a-league
a-league
вчера в 15:46
Вот кому досталось разгребать эти авгиевы конюшни
Гость
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