Де Росси — главный тренер «Ромы»

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вчера, 15:45

Новым главным тренером «Ромы» стал .

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Он сменит на этой должности Жозе Моуриньо, которого вместе с тренерским штабом клуб несколько часов назад отправил в отставку.