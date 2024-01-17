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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Олег Кононов возглавил «Торпедо»

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:54
Поставит игру Торпедо за три месяца и свалит опять.
ОПС
ОПС
вчера в 12:21
Судя по всему, Торпедо может еще возродиться. Только тут возникает вопрос, насколько новым владельцам нужен клуб и не пропадет ли интерес через пару лет?
112910415
112910415
вчера в 12:06
2,5 года не отработать ему в клубе ...
мало где настолько задерживался !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:19, ред.
Кононов путешественник....

«Торпедо» (Минск 2000-2002)
«Локомотив» (Минск 2003)
«Металлург» (Запорожье 2004)
«Шериф» (2005-2008)
«Карпаты» (2008-2011)
«Севастополь» (2012-2013)
«Краснодар» (2013-2016)
«Ахмат» (2017)
«Арсенал» (Тула 2018)
«Спартак» (Москва 2018-2019)
«Рига» (2020)
«Арсенал» (Тула 2022)
«Леон Сатурн» (2023)
«Торпедо Москва» (2024)
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вчера в 11:17
Хочу пожелать ему удачи... может получится у него возродить легендарный клуб.
pe5rrfr6x9s9
pe5rrfr6x9s9
вчера в 11:13
Если ему мешать не будут, то он может наладить дела в клубе.
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x6f3hcxdmtkg
вчера в 11:12
Как обычно, провалит весеннюю часть, найдет виновных и уйдет восвояси.
Гость
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