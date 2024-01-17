Олег Кононов возглавил «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов.
Контракт со специалистом подписан на 2,5 года.
Сегодня также московский клуб объявил о смене президента.
Новым главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов.
Контракт со специалистом подписан на 2,5 года.
Сегодня также московский клуб объявил о смене президента.
мало где настолько задерживался !
мало где настолько задерживался !
«Торпедо» (Минск 2000-2002)
«Локомотив» (Минск 2003)
«Металлург» (Запорожье 2004)
«Шериф» (2005-2008)
«Карпаты» (2008-2011)
«Севастополь» (2012-2013)
«Краснодар» (2013-2016)
«Ахмат» (2017)
«Арсенал» (Тула 2018)
«Спартак» (Москва 2018-2019)
«Рига» (2020)
«Арсенал» (Тула 2022)
«Леон Сатурн» (2023)
«Торпедо Москва» (2024)
«Торпедо» (Минск 2000-2002)
«Локомотив» (Минск 2003)
«Металлург» (Запорожье 2004)
«Шериф» (2005-2008)
«Карпаты» (2008-2011)
«Севастополь» (2012-2013)
«Краснодар» (2013-2016)
«Ахмат» (2017)
«Арсенал» (Тула 2018)
«Спартак» (Москва 2018-2019)
«Рига» (2020)
«Арсенал» (Тула 2022)
«Леон Сатурн» (2023)
«Торпедо Москва» (2024)