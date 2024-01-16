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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Горлов уволен с поста главного тренера «Торпедо»

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112910415
112910415
сегодня в 06:00
ну да, мы в курсе
ОПС
ОПС
сегодня в 03:31
Удивляться не стоит. Рановато то все таки по возрасту возглавлять профессиональный клуб.
sova147
sova147
вчера в 21:26
8 место это не радует. Торпедо строит стадион а игры вот нет. Нужен маститый спонсор чтобы возродить былую команду
a-league
a-league
вчера в 21:06, ред.
2 протон
(с)"15 комментариев и репостят. И если суммировать всех, то это огромное число"

Про (с) "ОГРОМНОЕ ЧИСЛО" это вы опять так неудачно шутите или намеренно с ног на голову переворачиваете ? Возьмите и прокрутите левую боковую полосу с заголовками новостей, где под каждым внизу стоит кол-во комментариев. Вот те, числа, которые вы там увидели, как соотносятся с определением ОГРОМНОЕ ? В моих координатах подобные утверждения называются ложью, а в ваших ?

Также необходимо отметить, что треть от общего кол-ва этих комментов - это комменты тех же клонов, ещё треть - это люди, вообще не задействованные в каких-либо процессах, связанных с КП, так что описанная вами радужная картина своей ОГРОМНОЙ значимости скукоживается до неприлично малых размеров
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52
Ну естественно. Ведь уже Кононова как бы нашли !)
Гость
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