Горлов уволен с поста главного тренера «Торпедо»

Артем Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо».
Соглашение сторон расторгнуто по обоюдному согласию.
Команда идет на 8-м месте в Первой лиге.
Артем Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо».
Соглашение сторон расторгнуто по обоюдному согласию.
Команда идет на 8-м месте в Первой лиге.
(с)"15 комментариев и репостят. И если суммировать всех, то это огромное число"
Про (с) "ОГРОМНОЕ ЧИСЛО" это вы опять так неудачно шутите или намеренно с ног на голову переворачиваете ? Возьмите и прокрутите левую боковую полосу с заголовками новостей, где под каждым внизу стоит кол-во комментариев. Вот те, числа, которые вы там увидели, как соотносятся с определением ОГРОМНОЕ ? В моих координатах подобные утверждения называются ложью, а в ваших ?
Также необходимо отметить, что треть от общего кол-ва этих комментов - это комменты тех же клонов, ещё треть - это люди, вообще не задействованные в каких-либо процессах, связанных с КП, так что описанная вами радужная картина своей ОГРОМНОЙ значимости скукоживается до неприлично малых размеров
(с)"15 комментариев и репостят. И если суммировать всех, то это огромное число"
Про (с) "ОГРОМНОЕ ЧИСЛО" это вы опять так неудачно шутите или намеренно с ног на голову переворачиваете ? Возьмите и прокрутите левую боковую полосу с заголовками новостей, где под каждым внизу стоит кол-во комментариев. Вот те, числа, которые вы там увидели, как соотносятся с определением ОГРОМНОЕ ? В моих координатах подобные утверждения называются ложью, а в ваших ?
Также необходимо отметить, что треть от общего кол-ва этих комментов - это комменты тех же клонов, ещё треть - это люди, вообще не задействованные в каких-либо процессах, связанных с КП, так что описанная вами радужная картина своей ОГРОМНОЙ значимости скукоживается до неприлично малых размеров