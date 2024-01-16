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«Рома» рискует. Отправили Моуриньо в отставку, привели неопытную легенду

вчера, 17:03
Моуриньо

Де Росси будет крайне тяжело.

Руководство «Ромы» решилось-таки на кардинальные перемены – сезон для них продолжится уже без Жозе Моуриньо на посту главного тренера. Смотрим на период «особенного» в римском клубе, рассказываем о преемнике.

Боролся с проблемами, но не выдал чуда

Португальский специалист пришёл в команду в кризисный период. Прошла эпоха величия, когда попадание в Лигу чемпионов не было для римлян чем-то сенсационным.

Начиная с 2019 года «Роме» приходилось мириться с новой реальностью – той, в которой они откатились минимум на окраину топ-5. И понятно, что в успехе Жозе были большие сомнения – менеджер давно не показывал ярких результатов, но всё так же быстро выжигал всё живое в своих командах.

С ним «жёлто-красные» вернулись в еврокубки. Под него приобрели Тэмми Абрахама, Элдора Шомуродова, Пауло Дибалу, минувшим летом – Ромелу Лукаку. На выходе команда выиграла Лигу конференций, добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье». Теперь снова преодолела групповую стадию ЛЕ и в промежуточном этапе должна встретиться с «Фейеноордом».

Результат в целом был неплохой. Но с Моуриньо связывали ожидания, что он-то вернёт клуб в главный еврокубок. В январе 2022 года Жозе отмечал:

Мне дали три года, чтобы эта команда прибавила, но для этого мне нужна помощь клуба. В команде не проявляются лидерские качества, когда что-то происходит на поле. Нет человека с сильным характером. Мы должны выходить из зоны комфорта, где мы довольны шестым-седьмым местом. Я сказал парням, что для этого они должны тянуться ко мне, а не я должен двигаться в их направлении, если говорить о психологическом аспекте.

За отведённое время португалец с поставленной задачей не справился – «Рома» осталась там же, где и была. Хотя и от клуба не было сильной поддержки – в минувшее межсезонье потратили на усиление лишь 9 миллионов евро. Столько же – за два предыдущих трансферных окна.

Попрощаться могли летом, а сейчас римляне сомневались

Пусть раньше коллектив не прогрессировал, но и провала тоже не было. Еврокубковые успехи даже подкупали. И в мае уже была вероятность расставания – только по инициативе специалиста. Тогда «Пари Сен-Жермен» искал нового тренера, поскольку собирался расстаться с Кристофом Гальтье. Основным кандидатом считался Зидан, португальца называли планом Б. Сам же коуч готов был отправиться в Париж, если поступит предложение.

Теперь же, в условиях череды травм лидеров, «Рома» откатилась на 9-ю строчку. Пришло осознание тупика, в который зашёл клуб – и повод для расставания появился уже у руководства.

Оставался сдерживающий фактор – в контракте тренера прописана слишком большая неустойка на случай досрочного расторжения. При этом соглашение истекало предстоящим летом. Владелец «Ромы» Дэн Фридкин организовал видеоконференцию с руководителями клуба – но в связи с вышеописанным предполагалось, что обсудят скорее необходимость продления. Отставка оказалась неожиданностью – равно как и имя кандидата на замену.

Вспомнили о клубной легенде

Даниэле Де Росси – один из тех игроков, который был предан праймовой «Роме» и провёл в родной команде почти всю карьеру (лишь последний год отыграл в аргентинском «Бока Хуниорс»).

В переговоры с ним, видимо, включились в момент, когда португальский менеджер ещё возглавлял коллектив. Сразу после отставки появился инсайд, что именно Даниэле – фаворит на пост главного тренера «Ромы». Экс-опорник мечтал вернуться в клуб, поэтому переговоры проходили быстро. Вскоре сообщили, что контракт будет рассчитан до окончания текущего сезона. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от того, выполнит ли специалист определённые цели. К нему в штаб собирались пригласить Гильермо Джакомацци (экс-полузащитник «Лечче») и Джампьеро Пинци (экс-футболист «Удинезе»).

С момента первых слухов о приходе Де Росси в «Рому» прошла пара часов – и теперь об этом объявили официально.

Идут на риск

Логика назначения вполне понятна. Речь о воспитаннике клуба, который прошёл весь футбольный путь в родной команде и отлично понимает её философию, неравнодушен к итальянскому гранду. Поэтому и проблем в переговорах не было – Даниэле сам очень хотел вернуться в Рим и снова поработать в «Роме».

Только вот истории красивых возвращений нечасто приводят к успеху. Вовсе не обязательно, что утончённый исполнитель-интеллектуал станет настолько же успешным тренером. Вспомнить того же Тьерри Анри – французу не удалось убить в себе игрока и вернуть «Монако» в топ. Или Стивена Джеррарда – англичанин грамотно рассудил, что тренерский путь лучше начинать в скромном «Рейнджерс», но даже при поступательном прогрессе быстро вылетел из «Астон Виллы». Теперь работает в Саудовской Аравии.

Зинедин Зидан – контраргумент, но он тренировал только «Реал», а в остальные клубы идти не рискует. Хави не проваливается в «Барселоне», но ожидания у фанатов были явно другие.

Вдобавок – недостаток опыта. Де Росси-тренеру – 2 года отроду. Он работал в штабе сборной Италии, затем возглавил СПАЛ. И клуб провалился в зону вылета из Серии Б – менеджера вскоре уволили.

В «Роме» же будет принципиально иной уровень давления – и не только. Фанаты изначально точно будут добры к Даниэле. Но авансы надо подкреплять результатом. А Де Росси предстоит перестраивать команду под себя. Решать кадровые вопросы. Что, например, будет с Лукаку – бельгийца арендовали именно под Моуриньо. Дибала тоже общий язык нашёл с Жозе, а вытащить из аргентинца максимум не так просто. Никуда не девается и проблема с травмированными. И со всем этим предстоит разбираться неопытному менеджеру.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:54
Уж лучше бы тогда Карреру пригласили возглавить Рому, у него в отличии
от Де Росси опыта значительно больше, да и трофеи есть.
Tex
Tex
сегодня в 00:27
Рома полетит вниз
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 20:57
Трофей выиграл, может уйти с достоинством.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:03
Все это напоминает назначение Барахи на пост главного тренера Валенсии. Лим отводил негатив болельщиков и призвал легенду клуба, хотя в квалификации Барахи можно усомниться. Пока Рубен справляется, но сезон еще не кончился.

Надеюсь у Де Росси получится не ударить в грязь лицом.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:49
При всей моей нелюбви к Моуру (на которую всем пох как и на меня), думал, что у него в Роме будет еще хуже.
А так команду без бабок в финал лиги европы вывел, да и в Италии прям провала-провала - не случилось.
Молодец. Он - любимчик фортуны - не удивлюсь, если теперь на повышение пойдет в ПСЖ какой-нибудь или топовую сборную - где проявит себя и провалится уже с треском.
Другим тренерам 14 лет без ЛЧ не прощали.
112910415
112910415
вчера в 18:09
будем наблюдать пикЕ
DXTK
DXTK
вчера в 17:47, ред.
Вот что будет теперь с Ромой не понятно, хотя скорей всего скатятся вниз, а Моуриньо точно без клуба не останется. Жозе и так добился с ними максимума за два сезона вышел в два финала еврокубков ЛК и ЛЕ выиграв первый турнир, а во втором проиграл лишь в серии пенальти.

PS Думаю летом Моуриньо возглавит ПСЖ......... клуб который стабильно выступает в ЛЧ,....... может быть если Тухель окончательно провалится, скажем уступит титул Байеру, то может и в Баварию позовут.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:39
Таких здесь пруд пруди!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:37
Де Росси - не тренер! У него ведь нет никакого опыта работы с серьёзными клубами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:28
"Под него приобрели Элдора Шомуродова" - мощная фраза с учетом 11 голов узбекс кого нападающего за 5 сезонов в Италии)

Это как под Гвардиолу купили бы Каллума Чамберса))
протон
протон
вчера в 17:08, ред.
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