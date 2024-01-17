Горлов объяснил, почему покинул «Торпедо»

рассказал, что покинул пост главного тренера «Торпедо» в связи с приходом новых владельцев.

В связи с продажей клуба в январе и приходом новых владельцев, новой команды руководителей и сотрудников эти вещи были очевидны. Обид, конечно, никаких нет, наоборот, благодарен предыдущим владельцам и президенту. Те процессы, которые шли, были правильные, клуб сильно развивался внутри, была уверенность в решении задач после зимней подготовки. За месяц, что я руководил командой, удалось создать правильную атмосферу, объединить ребят, создать плацдарм для будущих побед в весенней части чемпионата.

Очень благодарен потрясающим игрокам и персоналу за отношение к делу и футболу, за терпение и создание семейной обстановки. Они по‑настоящему талантливы. Очевидно, что их ждут хорошие карьеры и результаты. Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, пожелать им терпения и веры в великий клуб! Отдельное спасибо президенту (Ярославу Савину), очень талантливому руководителю. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников и организовать их.