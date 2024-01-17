Стало известно, за сколько «Пари НН» продал Севикяна в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, за какую сумму клуб продал полузащитника в «Ференцварош».

Наш официальный сайт объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош». Мы желаем Эдгару удачи в новом клубе. По итогам переговоров мы договорились, что семь процентов от последующей перепродажи игрока достанется нашему клубу. Сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.