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Стало известно, за сколько «Пари НН» продал Севикяна в «Ференцварош»

вчера, 18:28

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, за какую сумму клуб продал полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Наш официальный сайт объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош». Мы желаем Эдгару удачи в новом клубе. По итогам переговоров мы договорились, что семь процентов от последующей перепродажи игрока достанется нашему клубу. Сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:41
Продешевили.
Реально ослаб состав, сначала Сулейманов, теперь Севикян. Кто забивать будет?
bmxxfswm3zez
bmxxfswm3zez
вчера в 19:53
Похоже это успех, столько никто не мог бы предложить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:16
Это эквивалент шапки сухарей, за которую царь продал Аляску бледнолицым!))
dyw6xc7v44zx
dyw6xc7v44zx
вчера в 18:29
Прикол будет если они его обратно в ПариНН продадут...:)))
Гость
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