Стало известно, за сколько «Пари НН» продал Севикяна в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, за какую сумму клуб продал полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
Наш официальный сайт объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош». Мы желаем Эдгару удачи в новом клубе. По итогам переговоров мы договорились, что семь процентов от последующей перепродажи игрока достанется нашему клубу. Сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.
Реально ослаб состав, сначала Сулейманов, теперь Севикян. Кто забивать будет?
Реально ослаб состав, сначала Сулейманов, теперь Севикян. Кто забивать будет?