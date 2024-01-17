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«Пари НН» объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош»

вчера, 16:55

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян стал игроком венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В текущем сезоне игрок провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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Все комментарии
SoloZone
SoloZone ответ gvdsb6z7au2q (раскрыть)
вчера в 19:20
Ференцварош, вроде как, Венгерский клуб, не?
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:42
Сейчас заговорят о том, как он рвется к славе. "Почему наши российские футболисты не так успешны, как Мхитарян?" Всегда читаю такие комментарии.

Потому что нет дисциплины и мотивации. Если футболист после тренировок тут же бежит в бар чтобы пить, такому футболисту ничего не светит. Вот поэтому в топ-5 попадают армяни. У нас уже есть три перспективных футболиста: Сперцян, Севикян и Захарян. Они же в ваших академиях учились? Так почему они растут, а другие игроки нет. Потому что эти трое дисциплинированные, трудолюбивые и целеустремленные. Для них карьера важна всяких баров и клубов.

Севикян выбрал перспективную команду. Ференцварош играет в европейских соревнованиях и это будет для него новым опытом. Желаю удачи и без серьезных травм.
gvdsb6z7au2q
gvdsb6z7au2q
вчера в 18:31
Пожелаю ему удачи на просторах и полях Турецких. Пусть все получится в игре.
112910415
112910415
вчера в 17:43
доброго пути, парень !
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:31
В НиНо Эдгар вышел на новый уровень, стал лидером, удачи ему...
протон
протон
вчера в 17:02
a-league. Вы мне лучше вот что расскажите. О каких кликах вы имели в виду, когда сказали, что клики ваши несут неоценимый вклад в развитие сайта? Чем они развивают сайт и влияют на успешность. Я сам немного разбираюсь, так как в прошлом занимался конструированием сайтов и раскручиванием и оформлением дизайна сайта. А то, что зашли на сайт, вышли - это понятно. статистика внизу сайта, сколько было посещений отражается.
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