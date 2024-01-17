«Пари НН» объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош»

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вчера, 16:55

Полузащитник «Пари НН» стал игроком венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В текущем сезоне игрок провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.