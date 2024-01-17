«Пари НН» объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян стал игроком венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
В текущем сезоне игрок провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян стал игроком венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
В текущем сезоне игрок провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Потому что нет дисциплины и мотивации. Если футболист после тренировок тут же бежит в бар чтобы пить, такому футболисту ничего не светит. Вот поэтому в топ-5 попадают армяни. У нас уже есть три перспективных футболиста: Сперцян, Севикян и Захарян. Они же в ваших академиях учились? Так почему они растут, а другие игроки нет. Потому что эти трое дисциплинированные, трудолюбивые и целеустремленные. Для них карьера важна всяких баров и клубов.
Севикян выбрал перспективную команду. Ференцварош играет в европейских соревнованиях и это будет для него новым опытом. Желаю удачи и без серьезных травм.
Потому что нет дисциплины и мотивации. Если футболист после тренировок тут же бежит в бар чтобы пить, такому футболисту ничего не светит. Вот поэтому в топ-5 попадают армяни. У нас уже есть три перспективных футболиста: Сперцян, Севикян и Захарян. Они же в ваших академиях учились? Так почему они растут, а другие игроки нет. Потому что эти трое дисциплинированные, трудолюбивые и целеустремленные. Для них карьера важна всяких баров и клубов.
Севикян выбрал перспективную команду. Ференцварош играет в европейских соревнованиях и это будет для него новым опытом. Желаю удачи и без серьезных травм.