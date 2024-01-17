Трансфер Лесового в «Маккаби» находится на грани срыва

Переход полузащитника «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы, скорее всего, не состоится. На данный момент израильский клуб не смог найти технического решения для оплаты трансфера.
«Динамо» предписало игроку вернуться в расположение команды и уже заказало ему билеты на самолёт.
Как вернуться?
Зря обГезание делал?))
Как вернуться?
Зря обГезание делал?))
Ладно, если вы не понимаете о чём речь, то я не буду сокращать до "бла-бла-бла" и напишу приведённый вами коммент полностью.
(с) "Условно допустим набираем строку "У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее"
А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким невероятным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово воспроизвести фразу: «У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то ранее написал на соккере ? )))
Вы же должны понимать, что такого в реальности быть не может ? Чтобы подобрать комбинацию пароля из 7 символов нужны недели работы процессора, а уж комбинацию из семи слов в правльной последовательности не сможет угадать даже компьютер, а не то что простой человек ?
Ладно, если вы не понимаете о чём речь, то я не буду сокращать до "бла-бла-бла" и напишу приведённый вами коммент полностью.
(с) "Условно допустим набираем строку "У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее"
А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким невероятным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово воспроизвести фразу: «У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то ранее написал на соккере ? )))
Вы же должны понимать, что такого в реальности быть не может ? Чтобы подобрать комбинацию пароля из 7 символов нужны недели работы процессора, а уж комбинацию из семи слов в правльной последовательности не сможет угадать даже компьютер, а не то что простой человек ?
Не обязательно набирать именно то что вы написали, если Вы так наберете то боюсь что попадете совсем не в футбольный сайт). Мой пример он условный я заранее высказался, можно набрать лучший футболист, лучший вратарь за определенный период и так далее.
Хочешь набери из этой ветки https://www.soccer.ru/news/1369879/michel-barselona
изречение игрока под ником Хакер который попал в топ.
"То что Хави не тянет - факт.
Жирона играет лучше, чем Барселона - факт."
У меня в Яндексе он отображается на 4й позиции.
Не обязательно набирать именно то что вы написали, если Вы так наберете то боюсь что попадете совсем не в футбольный сайт). Мой пример он условный я заранее высказался, можно набрать лучший футболист, лучший вратарь за определенный период и так далее.
Хочешь набери из этой ветки https://www.soccer.ru/news/1369879/michel-barselona
изречение игрока под ником Хакер который попал в топ.
"То что Хави не тянет - факт.
Жирона играет лучше, чем Барселона - факт."
У меня в Яндексе он отображается на 4й позиции.
(с) "Условно допустим набираем строку "бла-бла-бла"
А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким чудесным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово забить "бла-бла-бла" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то написал на соккере ? )))
(с) "Условно допустим набираем строку "бла-бла-бла"
А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким чудесным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово забить "бла-бла-бла" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то написал на соккере ? )))