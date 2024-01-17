Трансфер Лесового в «Маккаби» находится на грани срыва

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вчера, 15:03

Переход полузащитника «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы, скорее всего, не состоится. На данный момент израильский клуб не смог найти технического решения для оплаты трансфера.

«Динамо» предписало игроку вернуться в расположение команды и уже заказало ему билеты на самолёт.