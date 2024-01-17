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Трансфер Лесового в «Маккаби» находится на грани срыва

вчера, 15:03

Переход полузащитника «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы, скорее всего, не состоится. На данный момент израильский клуб не смог найти технического решения для оплаты трансфера.

«Динамо» предписало игроку вернуться в расположение команды и уже заказало ему билеты на самолёт.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:20
«Динамо» предписало игроку вернуться в расположение команды и уже заказало ему билеты на самолёт.

Как вернуться?
Зря обГезание делал?))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:46
Игрок хороший, уйдет в другой клуб,этот так себе
b4um8zbsey3y
b4um8zbsey3y
вчера в 16:17
нужно прямо говорить " не на грани срыва", а просто не состоится.
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Всё упирается в систему финансовых расчётов. Америкосы обложили всех угрозами санкций за финансовые сделки с нашими банками.
a-league
a-league
вчера в 15:24, ред.
2 протон
Ладно, если вы не понимаете о чём речь, то я не буду сокращать до "бла-бла-бла" и напишу приведённый вами коммент полностью.
(с) "Условно допустим набираем строку "У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее"

А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким невероятным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово воспроизвести фразу: «У журналистов соревнование – кто запустит утку жирнее" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то ранее написал на соккере ? )))

Вы же должны понимать, что такого в реальности быть не может ? Чтобы подобрать комбинацию пароля из 7 символов нужны недели работы процессора, а уж комбинацию из семи слов в правльной последовательности не сможет угадать даже компьютер, а не то что простой человек ?
протон
протон
вчера в 15:16, ред.
a-league
Не обязательно набирать именно то что вы написали, если Вы так наберете то боюсь что попадете совсем не в футбольный сайт). Мой пример он условный я заранее высказался, можно набрать лучший футболист, лучший вратарь за определенный период и так далее.
Хочешь набери из этой ветки https://www.soccer.ru/news/1369879/michel-barselona
изречение игрока под ником Хакер который попал в топ.
"То что Хави не тянет - факт.
Жирона играет лучше, чем Барселона - факт."
У меня в Яндексе он отображается на 4й позиции.
a-league
a-league
вчера в 15:11, ред.
2 протон
(с) "Условно допустим набираем строку "бла-бла-бла"

А вам в голову часом не приходила такая простая мысль, каким же таким чудесным образом посторонний интернет-пользователь, ищущий информацию в интернете, может слово в слово забить "бла-бла-бла" от т.н. ведущего игрока, чтобы получить такой результат ? Он наверное обладает даром телепатии, чтобы набрать такую уникальную комбинацию из 7 слов, которую кто-то написал на соккере ? )))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:09
Трансфер или Лесовой находится на грани срыва?
Capral
Capral
вчера в 15:08
А скорее всего- в метрике нет подтверждения его еврейства. Сразу, как-то не верилось в осуществление этого перехода... Ну значит перейдет в другую команду или в ДИНАМО будет доигрывать. После травмы, значительно хуже стал играть.
протон
протон
вчера в 15:07
a-leaguea Другая история ? Этим все тут грешат и ничего плохого в этом нет если это в пользу нашего любимого сайта. И никаких умствований тут нет всего лишь факты которые действительны.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:05
Да по барабану, это его проблемы.
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