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Тареми прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер»

вчера, 16:06

Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми высказался о предполагаемом переходе в «Интер».

Сейчас не время это обсуждать. На данный момент наша национальная команда в Катаре на Кубке Азии. Сборная важнее всего.

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:57
Хороший нап, может даже Тюрама вытеснить из основы и играть в паре с Лаутаро
протон
протон
вчера в 16:42
Просто шляпу снимаю перед менеджментом Интера. В условиях полного отсутствия денег они умудряются не просто держать клуб на плаву, но и усиливать. Клуб теперь полностью застрахован кадрово от ухода Лаутаро. Думаю, и на место Дюмфриса найдут кого-то ( Дензел на 95 % уйдет летом в АПЛ). Даже уход Бареллы теперь с помощью перестановок в полузащите можно закрыть.
Просто гениальная работа
протон
протон
вчера в 16:36
Да ладно нейтрон 00021 играй как позволяют на то правила, не против если еще 200 клонов занесешь для количества кликов. Надеюсь, что ты возьмешь многие группы в январе только что-то начало захромало.
протон
протон
вчера в 16:35
Вопросов к тебе теперь стало два:
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?
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Можно подумать тут все в КП играют с множеством клонов. Тут много кто играет с 1 аккаунта.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:33
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:31
Neutron021
Платон мне друг...


Фу, ты, показалось.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 16:29
Вопросов к тебе теперь стало два:
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?. И хотелось бы получить на него конкретный ответ в формате да или нет.
2. Правильно ли я понял, что упомянутая тобой песня Вити Цоя посвящена пронумерованным аккаунтам?
Neutron021
Neutron021
вчера в 16:21
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