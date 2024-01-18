Тареми прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер»

Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми высказался о предполагаемом переходе в «Интер».
Сейчас не время это обсуждать. На данный момент наша национальная команда в Катаре на Кубке Азии. Сборная важнее всего.
Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми высказался о предполагаемом переходе в «Интер».
Сейчас не время это обсуждать. На данный момент наша национальная команда в Катаре на Кубке Азии. Сборная важнее всего.
Просто гениальная работа
Просто гениальная работа
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?
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Можно подумать тут все в КП играют с множеством клонов. Тут много кто играет с 1 аккаунта.
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?
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Можно подумать тут все в КП играют с множеством клонов. Тут много кто играет с 1 аккаунта.
Платон мне друг...
Фу, ты, показалось.
Платон мне друг...
Фу, ты, показалось.
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?. И хотелось бы получить на него конкретный ответ в формате да или нет.
2. Правильно ли я понял, что упомянутая тобой песня Вити Цоя посвящена пронумерованным аккаунтам?
1. прежний: готов ли ты завтра играть только с одного акка, если это сделают все другие участники КП?. И хотелось бы получить на него конкретный ответ в формате да или нет.
2. Правильно ли я понял, что упомянутая тобой песня Вити Цоя посвящена пронумерованным аккаунтам?
Послушайте эту песню и постарайтесь расслабиться. Это просто конкурс, в жизни есть вещи поважнее, чем пытаться объяснить "стене", что есть истина, что - нет.
«Платон мне друг, но истина дороже». Думаю вы все довольно эрудированные, чтобы знать значение этого выражения и кто так сказал и когда. Так вот, я давно понял, что для большинства людей "Платон" дороже истины. Так что не зачем кому-то что-то доказывать.
Послушайте эту песню и постарайтесь расслабиться. Это просто конкурс, в жизни есть вещи поважнее, чем пытаться объяснить "стене", что есть истина, что - нет.
«Платон мне друг, но истина дороже». Думаю вы все довольно эрудированные, чтобы знать значение этого выражения и кто так сказал и когда. Так вот, я давно понял, что для большинства людей "Платон" дороже истины. Так что не зачем кому-то что-то доказывать.