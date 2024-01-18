«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение о трансфере защитника «Лилля» и молодёжной сборной Франции Лени Йоро. Также в игроке заинтересованы: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ,
Йоро является воспитанником «Лилля». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 23 игры, забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего француза в 25 миллионов евро.
А вообще, можно было бы взять его в Арсенал, был бы отличной заменой в будущем для Габи Магаляеша, и в паре с Салиба отлично бы взаимодействовали
А вообще, можно было бы взять его в Арсенал, был бы отличной заменой в будущем для Габи Магаляеша, и в паре с Салиба отлично бы взаимодействовали