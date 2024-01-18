«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Лилля»

1705573141

вчера, 13:19

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение о трансфере защитника «Лилля» и молодёжной сборной Франции . Также в игроке заинтересованы: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ ,

Йоро является воспитанником «Лилля». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 23 игры, забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего француза в 25 миллионов евро.