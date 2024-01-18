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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Лилля»

вчера, 13:19

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение о трансфере защитника «Лилля» и молодёжной сборной Франции Лени Йоро. Также в игроке заинтересованы: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ,

Йоро является воспитанником «Лилля». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 23 игры, забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего француза в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
shur
shur ответ Neuron0017 (раскрыть)
вчера в 16:36
...в МЮ за элем посылать некого...!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:35
Давно обратил внимание на него, еще годика 1,5 назад. Думаю годиеа через 2-3 будет топовым игроком на своей позиции, правда нужно правильно подобрать команду для своео дальнейшего развития. Ничего не имею против МЮ, но думаю лучше перейти в Ливерпуль и там учиться у ВВД и наигрываться в паре с Конате, или переходить в Мадридский Реал, там и соотечественников много, и оборона нуждается в омлложение!
А вообще, можно было бы взять его в Арсенал, был бы отличной заменой в будущем для Габи Магаляеша, и в паре с Салиба отлично бы взаимодействовали
Neuron0017
Neuron0017
вчера в 14:25
Парень, играй где угодно, только не в МЮ.
gh8hv5wwcsza
gh8hv5wwcsza
вчера в 14:05
Наверное подающий хорошие надежды, если за ним такая внушительная очередь стоит.
galem72
galem72
вчера в 13:43
Мобильный защитный столб. Вряд ли Доги отдадут своего основного ЦЗ за 25млн. А больше и смысла нет за него отдавать. Ему всего 18 лет: футбольная искорка может так же легко погаснуть, как и разгорелась.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:27
МЮ выбирает таких защитников, которые любят забить автоголы)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Наврядли Реал в нём нуждается.
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