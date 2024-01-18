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«Реал» выбросит звезду ради Мбаппе. Перес может навлечь «проклятие Макелеле»

вчера, 14:51
Винисиус Жуниор

Двум левым инсайдам будет тесно в основе.

Винисиус станет «разменной монетой»

Перес не признает, что раздумывают о продаже Винисиуса. Особенно после хет-трика бразильца с «Барселоной» в финале Суперкубка. Два игрока «Реала» в новом веке имеют подобный подвиг в Эль Класико – Бензема и Винисиус. Но в мире коммерции у Жуниора хватает минусов. Не самый обаятельный парень, не генерирует рекламную прибыль, как Беллингем.

Боссам «Реала» не нравится поведение бразильца, любит провокации. В молодости Переса обвиняли в расизме, плохо относился к темнокожим игрокам – напомним, деду 76 лет, вживую видел игру Ди Стефано и Пушкаша. Помнит времена, когда бразильца Диди затравили в «Реале». Со временем Перес понял, что людей надо оценивать по их поступкам, но Вини с характером.

В Эль Класико нападающий сцепился со скамейкой запасных «Барселоны». Бразилец считает себя мегазвездой, хотя парню всего 23 года. Ни один клуб не захочет терять такой актив, но у Переса возникла проблема. Беллингем очаровал, на англичанина переключилось коммерческое внимание. «Реалу» не привыкать соединять на поле мегазвезд?

Вот только Модрич и Кроос не лезли на первый план, куда рвался Роналду. Бензема играл в оттяжке, пасуя португальцу, а Бэйл ушел на правый фланг. Эгоистичный Винисиус может взбрыкнуть, если изменят его амплуа в интересах Мбаппе. Можно играть с «ромбом» в центре, но у связки Килиана и Жуниора даже больше проблем, чем у связки Родриго и Винисиуса.

Мбаппе тоже правша, как и бразильцы, и никогда не был невероятно успешной «девяткой». Вероятность конфликта высокая. А параллельно вопрос финансов. Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» это дорого. Зарплаты в «Реале» у молодых игроков немаленькие, Беллингем и Винисиус получают по 20.8 млн евро за год, по 400 000 евро в неделю без бонусов.

Если бухгалтеры скажут Пересу, что не хватает средств на трансфер Мбаппе, то самый простой выход – продажа контракта Винисиуса. А уход Родриго или Вальверде не исключает конфликт Винисиуса и Мбаппе с расколом внутри раздевалки уже без ветеранов Модрича и Крооса. В расставании с бразильцем, как ни странно, есть логика.

«Реалу» нужны деньги для Мбаппе

Пятилетний контракт с зарплатой в 30 млн евро в год это уже 150 миллионов. Дополнительно мама Килиана, которая представляет его интересы, потребует около 90 млн евро «подъемных», если свободный агент Мбаппе подпишет контракт не с одним из клубов АПЛ, а перейдет в «Реал». А в Париже готовы сойти с ума окончательно – шейхи из ПСЖ дают Килиану свыше 100 млн евро в год, не считая бонусов и различных рекламных доходов.

Такой контракт в Европе никто не перебьет. Парижане хотят оставить Мбаппе, предлагая деньги семье – маме обещают футбольное агентство, а младшего брата будут подтягивать к основе ПСЖ. У «Реала» другой подход. Хотят спустить Килиана с финансовых небес на землю. Его зарплата может убить парижский клуб, как зарплата Месси стала одной из причин огромных финансовых проблем «Барселоны». Другие звезды будут просить надбавку.

Агенты новичков ПСЖ уже обнаглели. Прошлым летом в Париж за 80 млн евро приехал Рамуш – португальский нападающий. Теперь Луис Энрике не считает Гонсалу игроком уровня основы. Клуб, где трансферы курирует португалец Луиш Кампуш, давний знакомый агента Рамуша, предложил неопытному сырому форварду всего 5.5 млн евро зарплаты, но когда ПСЖ заманивал Дембеле, то отстегнули нестабильному футболисту атаки 20 млн евро.

Мбаппе платят 72 млн евро, француз должен отказаться от состояния ради перехода в «Ливерпуль» или «Реал». А вот этим клубам нужно около 240 млн евро ради подписи свободного агента. Даже Пересу следует подумать о большой сделке на выход, чтобы подписать Мбаппе, причем это уже минимум четвертая попытка трансфера этого игрока.

Продажа Жуниора – отсылка к Макелеле

Флорентино любит обзывать футболистов «Реала», в том числе, легенд клуба. Сварливый дед со всеми обнимается, когда побеждают, но за закрытыми дверями коротышка дает волю эмоциям, как следует из записей его разговоров. Не будет плакать, если отдадут Винисиуса. Но помним «проклятие Макелеле». Перес подписал французского чемпиона мира из «Сельты» за 14 млн евро, но ему не нравился стиль Клода.

Опорник играл просто и эффективно, а рядом бегали Зидан, Бекхэм, Гути и Фигу. Дель Боске считал Макелеле идеальным футболистом, а президент «Реала» думал иначе. Звезды «Мадрида» случайно узнали зарплату Клода – намного меньше, чем у них, и отправили к Пересу за повышением оклада. Флорентино отказался. Макелеле ушел в «Челси» выигрывать АПЛ, а «Реал» на 12 лет остался без побед в ЛЧ.

Бекхэм не стал опорником, а Флорентино ушел из «Мадрида» на время после серии ошибок с трансферами. Спустя много лет у него статус легенды с кучей побед в Лиге чемпионов, но урок Макелеле вряд ли забыл. Нельзя выбрасывать из команды важнейшую деталь. Даже «Феррари» нужен двигатель, а не только дизайн и дорогая яркая краска. Винисиус полезен, но им могут пожертвовать ради Мбаппе.

Уловка футбольного симулятора, Перес был в этой ловушке с трансфером Хамеса. «Челси» покупал Шевченко, не подумав о сочетаемости стилей. Азар не заиграл в «Реале». Коутиньо и Гризманн не прижились в «Барселоне». Аналитики объясняли опасности, а тренеры и президент их не слушали. Похожая ситуация с Мбаппе в «Реале». Подписание Холанда логичнее, чем трансфер Килиана, пока в заявке Винисиус.

Даже подписание одновременно норвежца и француза, если они вместе в атаке, а Беллингем – «десятка», логичнее, чем попытка подружить на поле Винисиуса и Мбаппе. Конечно, Анчелотти может улыбнуться удача, два инсайда сыграются как «ложные девятки». Но у Франции в атаке Жиру, а у Бразилии бегал Ришарлисон. Будь Жуниор и Килиан идеальными центральными форвардами, то никаких проблем.

Анчелотти, судя по его реакции на вопросы о Мбаппе, понимает опасность. А бухгалтеры «Реала» говорят Пересу, что нельзя ставить на кон все свободные деньги ради Килиана. Уйдет Модрич – 22 млн евро зарплаты в год, не оставят Менди и Кепу, еще около 19 млн евро экономии. Но этих денег мало, чтобы оплатить услуги Мбаппе. Также нужны будут игроки на замену хорвату, французу и испанскому голкиперу.

У «Реала» нет больших долгов, что позволяет брать кредиты на трансферы. Но «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Тоттенхэм» и многие другие клубы шли этим путем, и где их победы в Лиге чемпионов? Трансфер Мбаппе несет опасность для «Мадрида», как и продажа Винисиуса. Ставка «красное» или «черное». Килиан может стать легендой «Реала», а может оказаться главным футбольным провалом в истории великого клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
тому не быть, у Винисиуса плюсов больше !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 18:07
Вадим ненавидит "Реал" и Анчелотти, обожает Пепа и МС. Тут можно проходить мимо его статей, я уже запарился оставлять комментарии, когда он свою нелюбовь к "Реалу" или Анчи очередной раз выплёскивает.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 18:06
Какая агрессивная желтая статейка... Сколько ненависти в адрес Реала, его игроков и президента.

"Не самый обаятельный парень, не генерирует рекламную прибыль, как Беллингем" - у Вини 44М подписчиков в инсте, у Джуда 26М. Оба в команде года. У Вини привлекательный и эмоциональный для любого болельщика стиль игры - много дриблинга, скорость, нестандартные решения.

Кто Вам дал моральное право президента Реала (да и кого угодно в принципе) называть коротышкой?!

Зачем вообще писать статьи, да еще и такие, отталкиваясь от левого вброса какого-то журналиста? Ничего что с Вини контракт продлили 2,5 месяца назад?!

Полно некомпетентности. Нет замены Модричу и Кепе? Эээээээ... А для чего Перес приобретал Тчуамени, Камавингу, Феде и Беллингема? Не для новой полузащиты без Модрича, Каземиро и Крооса? А еще есть Себальос, Гюлер.
Кепа - так вообще удивительный пример. Он в аренде, у Реала пара вратарей - Куртуа и Лунин.

Если все же отвлечься от заголовка этой, так сказать, статьи, то с покупкой Мбаппе видно отчетливо только одну проблему - как его уместить на поле одновременно с Вини, Родриго и Джудом.
Тройка полузащитников Тчуамени, Феде и Камавинга - незыблема, они организовывают всю игру, связывают защиту с атакой.
Со всей атакой продлили контракты, играют все круче и круче, а вот представить, что Мбаппе играет в центре - прям несложно.
Вини заточен под пас, никогда не замечал, чтобы хоть раз он пожадничал. Видно, что получает удовольствие от "возни" с мячом, а удары не любит - самое слабое его место, если вообще так можно выразиться.
У Мбаппе великолепные удар, выбор позиции, хорошо играет головой - то что нужно. Да и лет ему уже не 20, чтобы носиться как угорелый по флангу, почему бы и не переместиться в центр.
Бензема, кстати, и не играл в штрафной особо, тяготел к флангам, где разыгрывали двойки с вингерами.
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 17:57
Уж пусть лучше Вини остается чем придет Мбапе,который не факт что заиграет,а Вини уже свой,знаешь что от него ждать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:56
Вы на своём сайте параллельную реальность создаёте, зайдите на крупные мировые сайты типа Goal, SkySports и т.п., там ничего нет, а вы зачем-то выбираете самые жёлтые газеты выбираете и по ним статьи пишите, всё, что я могу сказать, может, снежного человека или 8-Несское чудовище ещё обсудим?
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:32
На месте Переса я бы выбрал третье решение: продал токсичный актив в виде Винисиуса и не стал бы покупать новый токсичный актив - Мбаппе.

Можно найти и других звездных игроков на эти позиции.
Aventador_048
Aventador_048
вчера в 17:08
Хз зачем пишу, просто задело. Метафора с "Феррари" крайне неуместна, "Феррари" это в первую очередь инновационная механическая составляющая, в том числе производство двигателей не уступающих всем мировым брендам. И только потом уважаемый, идут ваши стереотипы о дизайне и красоте. Автор пиши материал о котором знаешь. У меня бомбануло. Извините.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:05
Глупая затея. Винисиус ни в чём не уступает Мбаппе, а в некоторых компонентах даже превосходит его. И неизвестно ещё как проявит себя Мбаппе в Реале после ПСЖ. Одно дело играть со слабыми соперниками во французской лиге, другое дело - в Ла Лиге, где очень много мильных команд.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:55
Зачем из такой жирной утки создавать целую статью?
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 16:38
Не стоит даже думать о таком размене
Мбаппе талантлив но очень капризно себя ведет
...
Ну или родственники у него и друзья капризные
Решают за него его судьбу
А Винни видно по игре кайфует от футбола
Кайфует играть за Реал
За Сантьяго Бернабео
За Мадрид и Бразилию
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 16:33
Получают по 20 млн и больше, а потом говорят, что играют за эмблему. В случае с Мбаппе вообще безумие происходит. Предлагать такую зарплату игроку, а маме 90 млн на подъёмные 😂
Гус Пойет
Гус Пойет ответ Neutron021 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:08, ред.
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