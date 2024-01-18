«Реал» выбросит звезду ради Мбаппе. Перес может навлечь «проклятие Макелеле»

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вчера, 14:51

Двум левым инсайдам будет тесно в основе.

Винисиус станет «разменной монетой»

Перес не признает, что раздумывают о продаже Винисиуса. Особенно после хет-трика бразильца с «Барселоной» в финале Суперкубка. Два игрока «Реала» в новом веке имеют подобный подвиг в Эль Класико – Бензема и Винисиус. Но в мире коммерции у Жуниора хватает минусов. Не самый обаятельный парень, не генерирует рекламную прибыль, как Беллингем.

Боссам «Реала» не нравится поведение бразильца, любит провокации. В молодости Переса обвиняли в расизме, плохо относился к темнокожим игрокам – напомним, деду 76 лет, вживую видел игру Ди Стефано и Пушкаша. Помнит времена, когда бразильца Диди затравили в «Реале». Со временем Перес понял, что людей надо оценивать по их поступкам, но Вини с характером.

В Эль Класико нападающий сцепился со скамейкой запасных «Барселоны». Бразилец считает себя мегазвездой, хотя парню всего 23 года. Ни один клуб не захочет терять такой актив, но у Переса возникла проблема. Беллингем очаровал, на англичанина переключилось коммерческое внимание. «Реалу» не привыкать соединять на поле мегазвезд?

Вот только Модрич и Кроос не лезли на первый план, куда рвался Роналду. Бензема играл в оттяжке, пасуя португальцу, а Бэйл ушел на правый фланг. Эгоистичный Винисиус может взбрыкнуть, если изменят его амплуа в интересах Мбаппе. Можно играть с «ромбом» в центре, но у связки Килиана и Жуниора даже больше проблем, чем у связки Родриго и Винисиуса.

Мбаппе тоже правша, как и бразильцы, и никогда не был невероятно успешной «девяткой». Вероятность конфликта высокая. А параллельно вопрос финансов. Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» это дорого. Зарплаты в «Реале» у молодых игроков немаленькие, Беллингем и Винисиус получают по 20.8 млн евро за год, по 400 000 евро в неделю без бонусов.

Если бухгалтеры скажут Пересу, что не хватает средств на трансфер Мбаппе, то самый простой выход – продажа контракта Винисиуса. А уход Родриго или Вальверде не исключает конфликт Винисиуса и Мбаппе с расколом внутри раздевалки уже без ветеранов Модрича и Крооса. В расставании с бразильцем, как ни странно, есть логика.

«Реалу» нужны деньги для Мбаппе

Пятилетний контракт с зарплатой в 30 млн евро в год это уже 150 миллионов. Дополнительно мама Килиана, которая представляет его интересы, потребует около 90 млн евро «подъемных», если свободный агент Мбаппе подпишет контракт не с одним из клубов АПЛ , а перейдет в «Реал». А в Париже готовы сойти с ума окончательно – шейхи из ПСЖ дают Килиану свыше 100 млн евро в год, не считая бонусов и различных рекламных доходов.

Такой контракт в Европе никто не перебьет. Парижане хотят оставить Мбаппе, предлагая деньги семье – маме обещают футбольное агентство, а младшего брата будут подтягивать к основе ПСЖ . У «Реала» другой подход. Хотят спустить Килиана с финансовых небес на землю. Его зарплата может убить парижский клуб, как зарплата Месси стала одной из причин огромных финансовых проблем «Барселоны». Другие звезды будут просить надбавку.

Агенты новичков ПСЖ уже обнаглели. Прошлым летом в Париж за 80 млн евро приехал Рамуш – португальский нападающий. Теперь Луис Энрике не считает Гонсалу игроком уровня основы. Клуб, где трансферы курирует португалец Луиш Кампуш, давний знакомый агента Рамуша, предложил неопытному сырому форварду всего 5.5 млн евро зарплаты, но когда ПСЖ заманивал Дембеле, то отстегнули нестабильному футболисту атаки 20 млн евро.

Мбаппе платят 72 млн евро, француз должен отказаться от состояния ради перехода в «Ливерпуль» или «Реал». А вот этим клубам нужно около 240 млн евро ради подписи свободного агента. Даже Пересу следует подумать о большой сделке на выход, чтобы подписать Мбаппе, причем это уже минимум четвертая попытка трансфера этого игрока.

Продажа Жуниора – отсылка к Макелеле

Флорентино любит обзывать футболистов «Реала», в том числе, легенд клуба. Сварливый дед со всеми обнимается, когда побеждают, но за закрытыми дверями коротышка дает волю эмоциям, как следует из записей его разговоров. Не будет плакать, если отдадут Винисиуса. Но помним «проклятие Макелеле». Перес подписал французского чемпиона мира из «Сельты» за 14 млн евро, но ему не нравился стиль Клода.

Опорник играл просто и эффективно, а рядом бегали Зидан, Бекхэм, Гути и Фигу. Дель Боске считал Макелеле идеальным футболистом, а президент «Реала» думал иначе. Звезды «Мадрида» случайно узнали зарплату Клода – намного меньше, чем у них, и отправили к Пересу за повышением оклада. Флорентино отказался. Макелеле ушел в «Челси» выигрывать АПЛ , а «Реал» на 12 лет остался без побед в ЛЧ .

Бекхэм не стал опорником, а Флорентино ушел из «Мадрида» на время после серии ошибок с трансферами. Спустя много лет у него статус легенды с кучей побед в Лиге чемпионов, но урок Макелеле вряд ли забыл. Нельзя выбрасывать из команды важнейшую деталь. Даже «Феррари» нужен двигатель, а не только дизайн и дорогая яркая краска. Винисиус полезен, но им могут пожертвовать ради Мбаппе.

Уловка футбольного симулятора, Перес был в этой ловушке с трансфером Хамеса. «Челси» покупал Шевченко, не подумав о сочетаемости стилей. Азар не заиграл в «Реале». Коутиньо и Гризманн не прижились в «Барселоне». Аналитики объясняли опасности, а тренеры и президент их не слушали. Похожая ситуация с Мбаппе в «Реале». Подписание Холанда логичнее, чем трансфер Килиана, пока в заявке Винисиус.

Даже подписание одновременно норвежца и француза, если они вместе в атаке, а Беллингем – «десятка», логичнее, чем попытка подружить на поле Винисиуса и Мбаппе. Конечно, Анчелотти может улыбнуться удача, два инсайда сыграются как «ложные девятки». Но у Франции в атаке Жиру, а у Бразилии бегал Ришарлисон. Будь Жуниор и Килиан идеальными центральными форвардами, то никаких проблем.

Анчелотти, судя по его реакции на вопросы о Мбаппе, понимает опасность. А бухгалтеры «Реала» говорят Пересу, что нельзя ставить на кон все свободные деньги ради Килиана. Уйдет Модрич – 22 млн евро зарплаты в год, не оставят Менди и Кепу, еще около 19 млн евро экономии. Но этих денег мало, чтобы оплатить услуги Мбаппе. Также нужны будут игроки на замену хорвату, французу и испанскому голкиперу.

У «Реала» нет больших долгов, что позволяет брать кредиты на трансферы. Но «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Тоттенхэм» и многие другие клубы шли этим путем, и где их победы в Лиге чемпионов? Трансфер Мбаппе несет опасность для «Мадрида», как и продажа Винисиуса. Ставка «красное» или «черное». Килиан может стать легендой «Реала», а может оказаться главным футбольным провалом в истории великого клуба.