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«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук принял участие в матче

сегодня, 00:43
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)5 : 0Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

«Аталанта» одержала крупную победу над «Фрозиноне» в 20-м туре Серии А (5:0).

Тейн Копмейнерс открыл счет на 8-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество команды Эдерсон на 13-й. На 14-й отличился Шарль де Кетеларе. Давиде Дзаппакоста отметился взятием ворот на 83-й, а пятый гол хозяев оказался на счету Эмиля Хольма — он отправил мяч в сетку ворот на 90+1-й.

Хавбек коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й вместо де Кетеларе.

После поединка «Аталанта» находится на 5-м месте (33 балла), «Фрозиноне» идет на 15-й строчке (19 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:57
Аталанта смотрит в будущее с определённым оптимизмом
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:39
Вышел и ничего не сделал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:43
Спасибо Эмилю Холю за такой нужный пятый гол.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:58
Атланта выиграла легко , не давая не малейшего шанса сопернику и уже по ходу первого тайма было всё ясно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук принял участие в матче .
Всех болельщиков Аталанты с заслуженной и уверенной Победой ! Аталанта набирает хорошие обороты, а в домашних матчах не просто выигрывает своих соперников, а не даёт им ни единого шанса на хоть какой-то положительный исход для себя . Приятно ещё то что Гасперини начал доверять Миранчуку всё больше и последние игры когда Миранчук выходил в стартовом составе тому яркое подтверждение. Да и игра самого Алексея смотрится довольно уверенно и начинает приносить пользу команде . Не зря же руководство клуба продлили с ним контракт . Аталанта всерьёз нацелена на зону еврокубковых матчей и её пятое место в турнирной таблицы тому яркое подтверждение .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:51
Вышел на поле на 63-й минуте и отбыл свой номер? Почему он не уходит оттуда? Может в Монако его возьмут?
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