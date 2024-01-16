«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук принял участие в матче .

«Аталанта» одержала крупную победу над «Фрозиноне» в 20-м туре Серии А (5:0).
Тейн Копмейнерс открыл счет на 8-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество команды Эдерсон на 13-й. На 14-й отличился Шарль де Кетеларе. Давиде Дзаппакоста отметился взятием ворот на 83-й, а пятый гол хозяев оказался на счету Эмиля Хольма — он отправил мяч в сетку ворот на 90+1-й.
Хавбек коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й вместо де Кетеларе.
После поединка «Аталанта» находится на 5-м месте (33 балла), «Фрозиноне» идет на 15-й строчке (19 пунктов).
Всех болельщиков Аталанты с заслуженной и уверенной Победой ! Аталанта набирает хорошие обороты, а в домашних матчах не просто выигрывает своих соперников, а не даёт им ни единого шанса на хоть какой-то положительный исход для себя . Приятно ещё то что Гасперини начал доверять Миранчуку всё больше и последние игры когда Миранчук выходил в стартовом составе тому яркое подтверждение. Да и игра самого Алексея смотрится довольно уверенно и начинает приносить пользу команде . Не зря же руководство клуба продлили с ним контракт . Аталанта всерьёз нацелена на зону еврокубковых матчей и её пятое место в турнирной таблицы тому яркое подтверждение .
Всех болельщиков Аталанты с заслуженной и уверенной Победой ! Аталанта набирает хорошие обороты, а в домашних матчах не просто выигрывает своих соперников, а не даёт им ни единого шанса на хоть какой-то положительный исход для себя . Приятно ещё то что Гасперини начал доверять Миранчуку всё больше и последние игры когда Миранчук выходил в стартовом составе тому яркое подтверждение. Да и игра самого Алексея смотрится довольно уверенно и начинает приносить пользу команде . Не зря же руководство клуба продлили с ним контракт . Аталанта всерьёз нацелена на зону еврокубковых матчей и её пятое место в турнирной таблицы тому яркое подтверждение .