«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук принял участие в матче .

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сегодня, 00:43

«Аталанта» одержала крупную победу над «Фрозиноне» в 20-м туре Серии А (5:0).

Тейн Копмейнерс открыл счет на 8-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество команды Эдерсон на 13-й. На 14-й отличился Шарль де Кетеларе. Давиде Дзаппакоста отметился взятием ворот на 83-й, а пятый гол хозяев оказался на счету Эмиля Хольма — он отправил мяч в сетку ворот на 90+1-й.

Хавбек коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й вместо де Кетеларе.

После поединка «Аталанта» находится на 5-м месте (33 балла), «Фрозиноне» идет на 15-й строчке (19 пунктов).