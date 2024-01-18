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«Челси» установил цену за Кепу для «Реала»

вчера, 19:52

Вратарь Кепа Аррисабалага выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».

Лондонский клуб готов продать голкипера «сливочным» за 17 млн фунтов стерлингов, однако «Реал» не собирается выкупать права на Кепу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:03
потерял интерес к нему Реал !
почему-то ... )
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Serega Eremeev (раскрыть)
сегодня в 06:38
Ну, да он в аренде был просто перед этим, но суть не меняется.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:06
Зачем он Реалу вообще 😁
Serega Eremeev
Serega Eremeev ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
У Атлетик Бильбао Кепу купили
Tex
Tex ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Это мудрая покупка Грановской и Чеха за 80 лямов в последний момент когда у Куртуа оставался год до конца контракта и год до этого он ясно давал понять, что хочет в Реал и не будет подписывать контракт. То есть вместо спокойного поиска замены устроили клоунаду. На соккере принято хвалить Грановскую постоянно, но это прям ее достижение. Так же как и окончание контрактов у всей защиты одновременно и много всяких интересных вещей.
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:48
Кепу брали у Атлетика Бильбао, но соглашусь с Вами, 80 млн он точно не стоил ( хоть и выдавал порой чумавые матчи) ... тут синих отлично развели на деньги....
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:44
Когда Куртуа получил травму, лично я подумал, что хана Реалу по сезону, т к с Луниным далеко не уйдешь (видел редкие матчи в прошлом сезоне, вообще не оправдывал доверие тренера), но Андрей проявляет себя молодцом в этом сезоне и сейвы совершает, тащит команду, и отсутствие арендованного Кепы не ощущается, т к Андрюха показывает класс!!! Так возникает вопрос, зачем Реалу тратить деньги на вратаря, если Лунин справляется и Куртуа вернется к новому сезону???!!
5a27fh93qh9x
5a27fh93qh9x
вчера в 20:31
Запятую нужно передвинуть, и все будет ОК
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 20:26
Обычная ситуация, я вот обычный программист и меня арендовала одно время Sony у моей основной компании. Аренда специалистов - норма и вне футбола)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:25
Ахаха) После матча с "Атлетико" хоть пять миллионов могли устанавливать, регулярно совершающий результативные невынужденные ошибки Кепа "Черная Дыра" Ариссабалага вернётся назад, тут нет сомнений.

Пусть в тренеры его перевести попробуют, опыт есть)) Все одно дырявый вратарь, кому он нужен)
balalay
balalay
вчера в 20:22
ситуация с арендой людей довольно комична, понятно - автомобиль, или самолет берут в аренду, неодушевленный предмет... а в Роснефти отдают в аренду Газпрому бурильщиков или экономистов?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:13
А ведь всего то каких то 5 лет назад купив Кепу у другого Реала (Реал Вальядолид) за 80 миллионов евро Челси сделало его самым дорогим вратарём в истории футбола и самым дорогим испанцем.
А сейчас просят за него каких то жалких 17 млн фунтов стерлингов, но его даже за эти деньги брать не хотят.
А ведь Кепе по вратарским меркам (29 лет) как раз в самом расцвете сил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:55
Значит надо уменьшать цену за Кепу.
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