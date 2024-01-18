«Челси» установил цену за Кепу для «Реала»

Вратарь Кепа Аррисабалага выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».
Лондонский клуб готов продать голкипера «сливочным» за 17 млн фунтов стерлингов, однако «Реал» не собирается выкупать права на Кепу.
Вратарь Кепа Аррисабалага выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».
Лондонский клуб готов продать голкипера «сливочным» за 17 млн фунтов стерлингов, однако «Реал» не собирается выкупать права на Кепу.
А сейчас просят за него каких то жалких 17 млн фунтов стерлингов, но его даже за эти деньги брать не хотят.
А ведь Кепе по вратарским меркам (29 лет) как раз в самом расцвете сил.
А сейчас просят за него каких то жалких 17 млн фунтов стерлингов, но его даже за эти деньги брать не хотят.
А ведь Кепе по вратарским меркам (29 лет) как раз в самом расцвете сил.
Пусть в тренеры его перевести попробуют, опыт есть)) Все одно дырявый вратарь, кому он нужен)
Пусть в тренеры его перевести попробуют, опыт есть)) Все одно дырявый вратарь, кому он нужен)