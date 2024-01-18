«Челси» установил цену за Кепу для «Реала»

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вчера, 19:52

Вратарь выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».

Лондонский клуб готов продать голкипера «сливочным» за 17 млн фунтов стерлингов, однако «Реал» не собирается выкупать права на Кепу.