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Иосифов может перейти в «Кастельон»

вчера, 14:30

Нападающий «Мирандеса» Никита Иосифов имеет шансы присоединиться к «Кастельону» из третьего испанского дивизиона.

Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Ранее игрок выступал за «Вильярреал».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:12
плавный такой график движения
e7unkuh8y3mg
e7unkuh8y3mg
вчера в 17:03
Через годок ждём Никитоса в чемпионате Андорры
ksgp2v2mhj3r
ksgp2v2mhj3r
вчера в 16:04
Что то о Никите я вообще ничего не слушал... а теперь вообще никогда не услышу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:03
Всё ниже и ниже и ниже опускаются наши молодые игроки... зато в Европе...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:37
А не проще ему вернуться в Россию и найти себе клуб.
btfrtn454car
btfrtn454car
вчера в 15:29
Ну это совсем уже дно футбола, типа нашего втордива.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:40
Не потянул уровень первого дивизиона, перешёл в клуб второго дивизиона, не потянул уровень второго дивизиона и переходит в третий)

Думаю, освещение данного товарища в СМИ можно завершать.
Гость
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