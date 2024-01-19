Иосифов может перейти в «Кастельон»

Нападающий «Мирандеса» Никита Иосифов имеет шансы присоединиться к «Кастельону» из третьего испанского дивизиона.
Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
Ранее игрок выступал за «Вильярреал».
Нападающий «Мирандеса» Никита Иосифов имеет шансы присоединиться к «Кастельону» из третьего испанского дивизиона.
Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
Ранее игрок выступал за «Вильярреал».
Думаю, освещение данного товарища в СМИ можно завершать.
Думаю, освещение данного товарища в СМИ можно завершать.