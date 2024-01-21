«Милан» отказался от ведения социальных сетей на день в поддержку Меньяна

Пресс-служба «Милана» объявила, что один день не будет публиковать посты в социальных сетях.
После неприемлемых событий, произошедших во время матча с «Удинезе», «Милан» решил не публиковать никаких материалов в социальных сетях сегодня, 21 января 2024 года, в поддержку Майка Меньяна и борьбы с расизмом.
Ранее на эту тему высказались Джанни Инфантино и Килиан Мбаппе.
Это ещё тупее чем на колени становиться.
Я кстати только, что поужинал и твёрдо решил в поддержку Майка Меньяна сегодня больше ужинать не буду!!!
Это ещё тупее чем на колени становиться.
Я кстати только, что поужинал и твёрдо решил в поддержку Майка Меньяна сегодня больше ужинать не буду!!!