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«Милан» отказался от ведения социальных сетей на день в поддержку Меньяна

вчера, 15:59
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Пресс-служба «Милана» объявила, что один день не будет публиковать посты в социальных сетях.

После неприемлемых событий, произошедших во время матча с «Удинезе», «Милан» решил не публиковать никаких материалов в социальных сетях сегодня, 21 января 2024 года, в поддержку Майка Меньяна и борьбы с расизмом.

Ранее на эту тему высказались Джанни Инфантино и Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:15
А поддержка то в чём?
Это ещё тупее чем на колени становиться.
Я кстати только, что поужинал и твёрдо решил в поддержку Майка Меньяна сегодня больше ужинать не буду!!!
a8nrsz5t33n8
a8nrsz5t33n8
вчера в 17:10
Тот кто ноет по этому поводу сам является расистом и неважно с какой стороны.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:14, ред.
Вот это поддержка 🔥 ему и другим сразу станет легче от этого. Что к чему…
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Так как соцсетями сейчас пользуются многие - это довольно действенная мера.
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