«Милан» отказался от ведения социальных сетей на день в поддержку Меньяна

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вчера, 15:59

Пресс-служба «Милана» объявила, что один день не будет публиковать посты в социальных сетях.

После неприемлемых событий, произошедших во время матча с «Удинезе», «Милан» решил не публиковать никаких материалов в социальных сетях сегодня, 21 января 2024 года, в поддержку Майка Меньяна и борьбы с расизмом.

Ранее на эту тему высказались Джанни Инфантино и Килиан Мбаппе.