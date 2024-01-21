Инфантино призвал засчитывать поражения за проявление расизма

Глава ФИФА призвал засчитывать технические поражения командам, чьи болельщики проявили расизм.

События, произошедшие в субботу в Удине и Шеффилде, совершенно отвратительны и абсолютно неприемлемы. В футболе и в обществе нет места расизму и любым формам дискриминации. Игроки, пострадавшие в результате субботних событий, пользуются моей безграничной поддержкой.

Нам необходимо, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры, начиная с обучения в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это не часть футбола или общества.

Помимо трёхступенчатого процесса (матч остановлен, матч повторно остановлен, матч прекращён), мы должны ввести автоматическую дисквалификацию для команды, чьи болельщики проявили расизм и стали причиной прекращения матча, а также всемирные запреты на посещение стадионов и уголовные обвинения для расистов.