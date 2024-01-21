Инфантино призвал засчитывать поражения за проявление расизма

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал засчитывать технические поражения командам, чьи болельщики проявили расизм.
События, произошедшие в субботу в Удине и Шеффилде, совершенно отвратительны и абсолютно неприемлемы. В футболе и в обществе нет места расизму и любым формам дискриминации. Игроки, пострадавшие в результате субботних событий, пользуются моей безграничной поддержкой.
Нам необходимо, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры, начиная с обучения в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это не часть футбола или общества.
Помимо трёхступенчатого процесса (матч остановлен, матч повторно остановлен, матч прекращён), мы должны ввести автоматическую дисквалификацию для команды, чьи болельщики проявили расизм и стали причиной прекращения матча, а также всемирные запреты на посещение стадионов и уголовные обвинения для расистов.
ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации. Раз и навсегда: Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!
На психологическом уровне работали над этим, чтобы нации ненавидели друг друга из-за различии кожи и культур. Но в спорте все изменилось тогда, когда поняли что афроамериканцы выносливее в некоторых видах спорта и стали принимать их в команду. Например в американском футболе. И наш обычный футбол не исключение. В Англии это произошло в первую очередь. Но со временем этих ребят стали принимать, потому что они приносили клубу победы.
А все остальное, что сейчас происходит - это из-за фанатизма. Футбол такой спорт. В большом теннисе такие случаи очень редки. Стадионы там меньше футбольных и на них можно сразу применять меры, все на виду. А в футболе самое лучшее, что можно сделать, — это приостановить игру на несколько минут. И только после игры применять меры.
На психологическом уровне работали над этим, чтобы нации ненавидели друг друга из-за различии кожи и культур. Но в спорте все изменилось тогда, когда поняли что афроамериканцы выносливее в некоторых видах спорта и стали принимать их в команду. Например в американском футболе. И наш обычный футбол не исключение. В Англии это произошло в первую очередь. Но со временем этих ребят стали принимать, потому что они приносили клубу победы.
А все остальное, что сейчас происходит - это из-за фанатизма. Футбол такой спорт. В большом теннисе такие случаи очень редки. Стадионы там меньше футбольных и на них можно сразу применять меры, все на виду. А в футболе самое лучшее, что можно сделать, — это приостановить игру на несколько минут. И только после игры применять меры.