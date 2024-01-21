Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойя

Инфантино призвал засчитывать поражения за проявление расизма

вчера, 11:56

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал засчитывать технические поражения командам, чьи болельщики проявили расизм.

События, произошедшие в субботу в Удине и Шеффилде, совершенно отвратительны и абсолютно неприемлемы. В футболе и в обществе нет места расизму и любым формам дискриминации. Игроки, пострадавшие в результате субботних событий, пользуются моей безграничной поддержкой.

Нам необходимо, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры, начиная с обучения в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это не часть футбола или общества.

Помимо трёхступенчатого процесса (матч остановлен, матч повторно остановлен, матч прекращён), мы должны ввести автоматическую дисквалификацию для команды, чьи болельщики проявили расизм и стали причиной прекращения матча, а также всемирные запреты на посещение стадионов и уголовные обвинения для расистов.

ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации. Раз и навсегда: Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Милан» отказался от ведения социальных сетей на день в поддержку Меньяна
Вчера, 15:59
Матч «Удинезе» — «Милан» приостанавливали на 10 минут
20 января
Агуэро раскритиковал игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго
15 декабря 2023
Фанат приговорён к шести месяцам тюрьмы за оскорбление Рио Фердинанда
10 декабря 2023
Неймар поддержал Родриго Силву, которого ранее оскорбили на почве расизма
25 ноября 2023
Официально«Ньюкасл» сделал заявление в связи с расизмом в адрес Гимараеса и Уиллока
05 ноября 2023
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:40
- ОБАЛДЕННОЕ РЕШЕНИЕ!!! Так, ты играешь в ЛЧ (или ЛЕ) - не суть важно, и попадаешь по жребию на Гранда! Нет, не на бумажке, а на реального: ПСЖ, Ман Сити и т.п. Честно выиграть вряд ли получится: да и зачем рисковать? Покупаешь 10-ток комплектов формы соперника, одеваешь форму на своих "фанатов", сажаешь их заранее их в гостевой сектор (ну можно и без этого обойтись...), даёшь им всем по связке бананов, и инструкцию: когда, куда, и в кого эти бананы надо кидать, и что при этом кричать! Все в шоколаде!!! Соперникам поражение (ты же в их форме!), твоей команде - победа, хоть и техническая, но всё же, тебе хорошее бабло на карман (правда потом долго на стадион пускать не будут, но с такими бабками ты и по тв посмотришь!) Идея - КЛАСС!!! Кто это придумал - Нобелевку, даже без раздумий!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
Шеф футбола стал злоупотреблять крепкими напитками ...
Asper
Asper
вчера в 19:36
В Шеффилде болелы в этом сезоне, похоже, на золотое быдланское комбо нацелились
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:58
Когда-то в передаче "Что, Где, Когда" был вопрос: как общаются люди, постоянно проживающие около Ниагарского водопада, чтобы им не мешал его шум?

Ответ был прекрасен - обычно общаются, как все другие люди, они привыкли к шуму водопада и его просто не замечают.

Чем меньше публичности у подобных явлений, тем легче они проходят. Всем было бы наплевать на этот расизм, если бы о нём не кричали из каждого утюга.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:57
Сложнейший вопрос, на который нет однозначного ответа. Одно дело, когда несколько человек являются носителями вируса расизма, другое - когда половина трибуны. Да и провокаторов не надо сбрасывать со счёта. Но начать надо с малого: засчитывать поражение хозяевам поля. Тогда и сами болельщики, и правоохранители, а тем более футболисты будут заинтересованы в выявлении провокаторов и избавлении от них. Естественно, не путём расстрела на месте, а удалением со стадиона и запретом на посещение матчей. Маргиналы были, есть и будут и, кстати, это одни и те же лица.
Раз снимут три очка, во второй раз ситуация повторится, и постепенно признаки расизма сойдут на нет. Болельщики в конце концов не идиоты, и им тоже хочется смотреть футбол в цивилизованной обстановке, а не в окружении неадекватов.
Наказывать не штрафами, не закрытием трибун, а только снятием очков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:25
Если уханье и крик будет с двух сторон ???
Присуждать ничью ???
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 16:00
Или, например, Винисиус, знатный "борец" против расизма (и не менее знатный провокатор) посадит "своего" болельщика на трибуну и тот бросит в него банан после матча.Накажут Барселону?
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:54
Бред какой-то
112910415
112910415
вчера в 14:38
мудрый чиновник сгенерировал одно из самых скверных и опасных предложений !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:18, ред.
Проще "перекрасить" всех негров под стиль "Аля Майкл Джексон" и "зашить" у некоторых из них рот.. И никто их трогать не будет.. Вини - первый в очереди.. Хе..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:57
Это не спортивный принцип, лучше играть без зрителей.
h6hk7n2tydfv
h6hk7n2tydfv
вчера в 13:28
Плохая затея, тогда любой матч можно остановить и результат аннулировать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:25, ред.
Хаха) Джанни предлагает, чтобы команды подкупали болельщиков (не очень дорого выйдет) для технических поражений соперников)

Как сказал классик, расизм не исчезнет, пока остаются политики (с).

Ку-клукс-клановец Инфантино делает всё, чтобы максимизировать количество проявлений расизма на трибунах, браво)
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:10
Очередное глупое и непродуманное заявление главы ФИФА.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:56
Я считаю, что наказывать игроков команды из-за поведения их болельщиков – это слишком. Достаточно оштрафовать клуб на некоторую сумму. И понятие расизма в 21 веке мне тоже непонятно. Чередуются десятилетия, а некоторые группы людей до сих пор спорят из-за различий в человеческой коже. Ну успокойтесь.

На психологическом уровне работали над этим, чтобы нации ненавидели друг друга из-за различии кожи и культур. Но в спорте все изменилось тогда, когда поняли что афроамериканцы выносливее в некоторых видах спорта и стали принимать их в команду. Например в американском футболе. И наш обычный футбол не исключение. В Англии это произошло в первую очередь. Но со временем этих ребят стали принимать, потому что они приносили клубу победы.

А все остальное, что сейчас происходит - это из-за фанатизма. Футбол такой спорт. В большом теннисе такие случаи очень редки. Стадионы там меньше футбольных и на них можно сразу применять меры, все на виду. А в футболе самое лучшее, что можно сделать, — это приостановить игру на несколько минут. И только после игры применять меры.
Zak11
Zak11
вчера в 12:37
Вот все критиковали Блаттера, а ведь при Блаттере всё было значительно лучше. Я могу сказать с уверенностью что Инфантино худший президент ФИФА каких ещё поискать. И все эти призывы в очередной раз это доказывают
SonicStar
SonicStar ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:32
А прикинь, если то же самое сделают и фаны Реала?) Кому технарь тогда засчитывать? Обоим? Я бы на этот цирк разок посмотрел, если честно )
SonicStar
SonicStar
вчера в 12:31
Расизм только увеличится от этого ) ради победы разведется засланных казачков, чтобы спровоцировать на технарь. И очень вероятно, что так будет с обеих сторон соперников
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:29
Максимально необдуманный призыв, число провокаций меньше не станет
sova147
sova147
вчера в 12:26
Это конечно не выход из положения! Надо смотреть на футбол прежде на поле, а затем решать вопросы с болельщиками! И не забыть отстаивать что футбол вне политики
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:21, ред.
Эдак, по словам Инфантино, можно все клубы закрывать, потому как у каждой фан-зоны есть идиоты с расистскими наклонностями.

P.S. Пора..., пора Джанни на покой. Работу начинает из пальца высасывать, открывая новую веху в охоте на Ведьм. Засиделся он на этом кресле и стал в конец мхом обрастать..., как и футбол вместе с ним.
112910415
112910415
вчера в 12:20
и дело дошло до полного маразма, однако !
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:12
Ага, а теперь ситуацию представим, идёт горячий матч между Барсой и Реалом, допустим на Бернабеу. Болельщики Барсы вполне могут прикинуться болельщиками Реала и начать кричать что вздумается. Накажут получается Реал
lotsman
lotsman
вчера в 12:07
А как будете доказывать что проявляющие признаки расизма являются болельщиками именно той команды, которой хотите засчитать поражение? А если это провокаторы, которые добиваются этого решения. Ваши слова - В футболе и в обществе нет места расизму и ЛЮБЫМ ФОРМАМ дискриминации. Так почему тогда вы не обращаете своё внимание на дискриминацию российского и белорусского футбола? Где ваши возмущения по поводу дискриминации всего российского спорта? Или у вас расизм, это выборочное понятие?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:03
В таком случае, многие станут специально создавать инциденты с проявлением расизма для того, чтобы какой-либо из команд засчитали поражение. Как тебе такой довод, Джанни, тупорылая ты обезьяна?
Futurista
Futurista
вчера в 12:01
Ложь от фифа...от первого слова до последнего...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 