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Агуэро раскритиковал игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго

вчера, 08:25

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал расистские высказывания в адрес футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго Силвы.

Винисиус и Родриго говорят много неприятных вещей в адрес футболистов во время игры. Но все молчат об этом. Однако как только кто-то скажет им что-нибудь в ответ, все знают, что произойдет с этим игроком.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Всё край...больного общества...
Евро-американцы стоя на одном колене жалуются на афро-европейцев.....что они обзываются..)))
salleeh
salleeh
вчера в 16:33
Про Месси ничего не сказал, потому что они одного росточка…
Подполковник
Подполковник
вчера в 15:06
что игроки ни о чем, что люди
Рой Макай
Рой Макай ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:28
Ромеро далеко не мелкий)
Elliada
Elliada
вчера в 10:21
Они черные, поэтому борзеют. Любое слово в их адрес они переводят в расизм
Imrebellion
Imrebellion ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 10:21
Да, Ромеро тоже неприятный тип. Но даже он не такой нытик и скандалист как некоторые португальцы
112910415
112910415
вчера в 09:59
вот это золотые слова !
тема реальная и болезненная
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 09:45
Болтунов много в футболе..
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 09:24
Есть еще один мелкий говорун, которого он не упомянул, его соотечественник, которому всегда все сходит с рук
shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Ну что Серхио все правильно сказал...
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