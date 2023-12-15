Агуэро раскритиковал игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго

Бывший нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал расистские высказывания в адрес футболистов «Реала» и .

Винисиус и Родриго говорят много неприятных вещей в адрес футболистов во время игры. Но все молчат об этом. Однако как только кто-то скажет им что-нибудь в ответ, все знают, что произойдет с этим игроком.