Агуэро раскритиковал игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал расистские высказывания в адрес футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго Силвы.
Винисиус и Родриго говорят много неприятных вещей в адрес футболистов во время игры. Но все молчат об этом. Однако как только кто-то скажет им что-нибудь в ответ, все знают, что произойдет с этим игроком.
Евро-американцы стоя на одном колене жалуются на афро-европейцев.....что они обзываются..)))
Евро-американцы стоя на одном колене жалуются на афро-европейцев.....что они обзываются..)))
тема реальная и болезненная
тема реальная и болезненная