Мбаппе высказался по поводу произошедшего скандала в матче Серии А

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего партнёра по национальной команде вратаря «Милана» Мика Меньяна, после произошедшего в матче 21-го тура Серии А.
Ты далеко не одинок, Майк Меньян.
Мы все с тобой.
Всегда одни и те же проблемы и всегда НЕТ решений.
Хватит, хватит !!!!!!!!!!!!
Нет расизму.
Ранее на эту тему высказался президент ФИФА Джанни Инфантино.
Сама концепция именно БОРЬБЫ с расизмом утопична по своей Природе. Его нельзя побороть. Он был, есть и будет. Его можно только минимизировать..., и начинать надо не с дураков на стадионах, а со школьной скамьи, где в классе за одной партой сидит чёрный Только с чёрным, а белый Только с белым...
Всё выше сказанное- не мои слова, - слова американских педагогов, которых крикуны-борцы с расизмом и, по совместительству, предприниматели, не хотят и слышать, ибо из под педагога бабла (шоу), по типу BLM, не выжмешь.
Сама концепция именно БОРЬБЫ с расизмом утопична по своей Природе. Его нельзя побороть. Он был, есть и будет. Его можно только минимизировать..., и начинать надо не с дураков на стадионах, а со школьной скамьи, где в классе за одной партой сидит чёрный Только с чёрным, а белый Только с белым...
Всё выше сказанное- не мои слова, - слова американских педагогов, которых крикуны-борцы с расизмом и, по совместительству, предприниматели, не хотят и слышать, ибо из под педагога бабла (шоу), по типу BLM, не выжмешь.