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Мбаппе высказался по поводу произошедшего скандала в матче Серии А

вчера, 15:25
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего партнёра по национальной команде вратаря «Милана» Мика Меньяна, после произошедшего в матче 21-го тура Серии А.

Ты далеко не одинок, Майк Меньян.

Мы все с тобой.

Всегда одни и те же проблемы и всегда НЕТ решений.

Хватит, хватит !!!!!!!!!!!!

Нет расизму.

Ранее на эту тему высказался президент ФИФА Джанни Инфантино.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:23, ред.
Чем больше будет искусственная популяризация таких движений, как BLM, тем больше будет выкриков на стадионах, в театрах, ледовых аренах, ресторанах, пабах..., везде, где будет скопление живого люда.
Сама концепция именно БОРЬБЫ с расизмом утопична по своей Природе. Его нельзя побороть. Он был, есть и будет. Его можно только минимизировать..., и начинать надо не с дураков на стадионах, а со школьной скамьи, где в классе за одной партой сидит чёрный Только с чёрным, а белый Только с белым...

Всё выше сказанное- не мои слова, - слова американских педагогов, которых крикуны-борцы с расизмом и, по совместительству, предприниматели, не хотят и слышать, ибо из под педагога бабла (шоу), по типу BLM, не выжмешь.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:53
Не пойму я этих расистов. В Европейских топ-лигах нет практически ни одного клуба, который бы состоял только из коренных белых. Болелы «Удинезе» обзывали Меньяна, а у самих половина состава чернокожие. Они не думают, что подобное поведение сказывается на игре их собственной команды?
zs3mq3u3sa4c
zs3mq3u3sa4c
вчера в 15:38
Все правильно сделал черепашка.... хорошо что не остался в стороне и поддержал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Молодец Килианушка . Поддержка всегда необходима в таких ситуациях.
Гость
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