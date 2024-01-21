Мбаппе высказался по поводу произошедшего скандала в матче Серии А

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции поддержал своего партнёра по национальной команде вратаря «Милана» Мика Меньяна, после произошедшего в матче 21-го тура Серии А.

Ты далеко не одинок, Майк Меньян.

Мы все с тобой.

Всегда одни и те же проблемы и всегда НЕТ решений.

Хватит, хватит !!!!!!!!!!!!

Нет расизму.