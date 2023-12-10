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Фанат приговорён к шести месяцам тюрьмы за оскорбление Рио Фердинанда

вчера, 23:23
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33-летний болельщик «Вулверхэмтона» Джейми Арнолд приговорён к шести месяцем тюрьмы за оскорбление бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда на расовой почве.

Инцидент произошёл в мае 2021 года во время матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (0:1), который был первой игрой после пандемии коронавируса с фанатами на трибунах. Арнолд демонстрировал расистские жесты в адрес Фердинанда, который работал на матче в качестве эксперта BT Sport. 33-летнего болельщика удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

8 декабря Королевский суд Вулверхэмптона приготовил Арнолда к шести месяцам тюрьмы за нарушение общественного порядка на расовой почве. Болельщик сможет выйти на свободу после истечения половины срока наказания, а в течение двенадцати месяцев будет под надзором. Также Арнолду запрещено посещаться стадионы в течение семи лет.

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Землянин
Землянин
вчера в 23:30
2,5 года ушло на вычисление 😁🤕🤷
Гость
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