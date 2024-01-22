«Локомотив» готов продать Тикнизяна в «Зенит»

1705907608

вчера, 10:13

«Зенит» продолжает изучать российский рынок для усиления левого фланга обороны, так как подписавший контракт с ЦСКА Данил Круговой был отправлен в дубль.

На данный момент «Зенит» раздумывает над приобретением защитника «Ахмата» и сборной России . В текущем сезоне он провёл 18 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 1,8 миллиона евро.

Также «Зенит» продолжает общение с «Локомотивом» на тему возможной покупки защитника сборной Армении . «Красно-зелёные» хотят за своего игрока 10-12 миллионов евро. Сам футболист может рассматривать переезд в Санкт-Петербург только из-за денег, так как его всё устраивает в Москве. В текущем сезоне 24-летний армянин сыграл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Ещё одним вариантом для «Зенита» является досрочное возвращение из аренды в «Оренбурге» защитника . В текущем сезоне 24-летний россиянин сыграл 17 матчей и отдал 2 голевых передачи.