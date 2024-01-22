«Локомотив» готов продать Тикнизяна в «Зенит»

«Зенит» продолжает изучать российский рынок для усиления левого фланга обороны, так как подписавший контракт с ЦСКА Данил Круговой был отправлен в дубль.
На данный момент «Зенит» раздумывает над приобретением защитника «Ахмата» и сборной России Евгения Харина. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 1,8 миллиона евро.
Также «Зенит» продолжает общение с «Локомотивом» на тему возможной покупки защитника сборной Армении Наира Тикнизяна. «Красно-зелёные» хотят за своего игрока 10-12 миллионов евро. Сам футболист может рассматривать переезд в Санкт-Петербург только из-за денег, так как его всё устраивает в Москве. В текущем сезоне 24-летний армянин сыграл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.
Ещё одним вариантом для «Зенита» является досрочное возвращение из аренды в «Оренбурге» защитника Арсена Адамова. В текущем сезоне 24-летний россиянин сыграл 17 матчей и отдал 2 голевых передачи.
Или хочешь сказать, что за Зенит играют только из-за любви к клубу?
А больше всех наверное Вендел Зенит любит.
Интересно будут на Зенит ходить в любительской лиге, ну на худой конец будет во второй лиге.
Так как даже питерские воспитанники хотят играть в Зените за очень дорого.
Или хочешь сказать, что за Зенит играют только из-за любви к клубу?
А больше всех наверное Вендел Зенит любит.
Интересно будут на Зенит ходить в любительской лиге, ну на худой конец будет во второй лиге.
Так как даже питерские воспитанники хотят играть в Зените за очень дорого.