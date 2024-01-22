Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» готов продать Тикнизяна в «Зенит»

вчера, 10:13

«Зенит» продолжает изучать российский рынок для усиления левого фланга обороны, так как подписавший контракт с ЦСКА Данил Круговой был отправлен в дубль.

На данный момент «Зенит» раздумывает над приобретением защитника «Ахмата» и сборной России Евгения Харина. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 1,8 миллиона евро.

Также «Зенит» продолжает общение с «Локомотивом» на тему возможной покупки защитника сборной Армении Наира Тикнизяна. «Красно-зелёные» хотят за своего игрока 10-12 миллионов евро. Сам футболист может рассматривать переезд в Санкт-Петербург только из-за денег, так как его всё устраивает в Москве. В текущем сезоне 24-летний армянин сыграл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Ещё одним вариантом для «Зенита» является досрочное возвращение из аренды в «Оренбурге» защитника Арсена Адамова. В текущем сезоне 24-летний россиянин сыграл 17 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» интересуется Чаловым
Сегодня, 00:28
В «Торино» оценили слухи об интересе «Спартака» к Санабрии
Вчера, 21:41
Слухи«Спартак» планирует подписать Санабрию
Вчера, 21:16
«Зенит» определяется с заменой Круговому. Живчик из «Локомотива» среди кандидатов
Вчера, 20:23Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Агент Диа оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива» к игроку
Вчера, 18:48
Ряд клубов РПЛ интересуются Коваленко
Вчера, 16:51
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Армяне, родившиеся в РФ от смешанных браков , как Наир разные бывают. Про этого сказать не могу ничего, поживем увидим. Возможно и клюнет на бабло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:56
Я этот список приводил много раз, начиная с Бухарова и кончая Ахметовым. Там человек 30 не меньше.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:49
В Москве клубы не вкусные. Нет никакого удовольствия кусать.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:59
Вы с армянами общались? Не знаю какой опыт был у Вас, но по моему опыту, как бы сказать толерантно.Они очень целеустремленные к деньгам ))) . Это не плохо, и не хорошо, но замеченный факт.
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:34
Очень короткая скамейка у Зенита
Хиромант
Хиромант ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:26
- А знаете, вы правы, сэр! Создайте свой ФК, наберите туда бразильцев (если финансов хватит, конечно), затем плюньте на них (и на тренера тоже) и найди своих "доморощенных"!!! Зае..тесь искать! И со своими "доморощенными" отправитесь прямиком в 3 лигу... Думайте, прежде чем писать! Интересно, и почему все эти "диванные эксперты" дают советы только Зениту? Вам чего в Москве клубов не хватает?
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:42
По твоей же логике он рискует полностью деградировать ради больших денег. Это не жадность? И потом, какие десятки были куплены за большие деньги только для того чтобы сидеть на лавке?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:33
Я им прослушку установил!
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:04
Тебе даже известно, что думают в Зените?! Однако.)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:32
Может конечно и будет дешевле, но в Зените думают по другому.
Такое ощущение, что в руководстве Зенита сидят и думают:
"А вдруг кто-нибудь подумает, что мы нищеброды?".

В Зените порой скупают всё, даже порой тех кто особо то никому не нужен, но дорого.
Даже ты заметил, что в Зенит покупают одних лишь жадных.
А знаешь кто виноват? Виноват Зенит и только Зенит.

Кстати Зенит уже не первый раз обращается к Локо с просьбой покупки игроков, но каждый раз Локо выставляет через чур завешенный ценник и Зенит отказывается. Зенит ещё ни одного игрока Локо так не купил.
И вроде как не отказывают и культурно дают понять куда следует идти.
Ну во первых Зенит это конкурент, а во вторых Зенит сам себя так зарекомендовал, есть бабло, плати дорого.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:30
Пускай дадут Арсену ещё один шанс и тратиться не придётся
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:41
А где хотят играть только за идею, исключительно только за красные революционные штаны? Я о том, что за Тикнизяна надо будет заплатить 10-12 млн., как хотят в Локо, а вернуть своего игрока из аренды обойдётся гораздо дешевле.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:56
А вы сейчас про кого, кто там у вас занервничал?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
А может реально взять руководству Зенита и плюнуть на всех жадных бразильцев, а так же заодно разогнать весь состав с тренерским составом и вернуть всех своих доморощенных, но и то таких как Наир не возвращать, хоть он и свои, но жадный.
Или хочешь сказать, что за Зенит играют только из-за любви к клубу?
А больше всех наверное Вендел Зенит любит.
Интересно будут на Зенит ходить в любительской лиге, ну на худой конец будет во второй лиге.
Так как даже питерские воспитанники хотят играть в Зените за очень дорого.
pomor45
pomor45
вчера в 13:47
Не продолжает изучать российский рынок, а никогда этого и не прекращал. Не стоит так нервно реагировать на каждое движение мизинцем самого привлекательного клуба России. В конце концов никто рук продавцам не выламывает. Сами стремятся разжиться
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:44
В своё время Локо и по поводу Миранчуков Зениту не отказал, хотите покупайте, но Зенит взглянув на сумму почему то передумал покупать, так и с другими игроками было. Культурно так, без мата, гостей из культурной столицы.
Да и сумма в 10-12 миллионов евро как мне кажется сильно завышена, Зениту ниже 20 миллионов евро игроков как то не комильфо продавать.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:24
Кого хочет и кого не хочет, нужен не нужен, всех берут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:23
Два вопроса. А почему ты решил, что он жадный? Зенит предлагает много миллионов за сидение на лавке. Он как футболист кончится. Примеров десятки. Вот за риск полной деградации он и надеется получит много миллионов. Но я думаю, он не пойдет. Все таки парень футбол любит, а на лавке там и так тесно.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:19
Не совсем. В первую очередь нужен был кипер, предпочтительно Сафонов, и здесь случился полный облом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:51
Мну правильно понимает, Зенит берёт кого хочет!
Asper
Asper
вчера в 11:46
Жена, наверно, не согласна будет столько времени в Сапсанах проводить
112910415
112910415
вчера в 10:47
тут есть за чем наблюдать ... посмотрим
nubom
nubom
вчера в 10:46
Если человека устраивает все, то зачем ему деньги?...
lotsman
lotsman
вчера в 10:34
Надо возвращать Адамова, чем покупать жадного до денег армянина.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 