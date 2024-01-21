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Переход защитника «Аданы Демирспор» в «Спартак» маловероятен

вчера, 16:50

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы Эндрю Гравильона, рассказал, что «Спартак» больше не интересуется игроком.

Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке.

В текущем сезоне Гравильон провёл 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 6 карточек (5 жёлтых и1 красную). Его контракт с «Аданой Демирспор» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего гваделупца в 4,7 миллиона евро.

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Capral
Capral
вчера в 18:22
Мало знаком с планами КБ, но уже видно, что работа Амарала дает свои плоды. Правильно, еще один защитник- Спартаку не нужен, и я уверен, что его переход в Спартак- заблокировал, именно новый гендир КБ. Очень хочется верить, что в Спартаке, появился человек толковый и по футбольному дальновидный. Дай возможность Абаскалю- он всех скупит, кого можно и нельзя, и всё бестолку...

Тренер должен руководить обороной. Как Бердыев- за руку брать защитника и водить по полю, показывать- куда бежать- кого держать!!! А если как Абаскаль- набрать полный мешок всего, а потом не знать, что с этим делать- это глупость невероятная. В Спартаке достаточно качественный состав. Более того, даже те, кого хотят убрать из команды, при толковом тренере- заиграли бы по другому.

С Абаскалем- это будет вечное нытьё, про плохих защитников и плохих нападающих, и про новое усиление. С себя бы начал! Я понимаю, что исторически, защита Спартака, никогда надежной не была, в самые светлые времена. Но, какой-то минимум должен же быть. А все от того, что тренер не способен грамотно соединить, все три линии команды. Не чувствует он- командный игровой пульс.
112910415
112910415
вчера в 17:37
не переживаем, переживём ! )
drug01
drug01
вчера в 17:00
Для Спартака этот вопрос закрыт! Будем ждать новые предложения, агент работает
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