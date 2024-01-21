Переход защитника «Аданы Демирспор» в «Спартак» маловероятен

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы Эндрю Гравильона, рассказал, что «Спартак» больше не интересуется игроком.
Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке.
В текущем сезоне Гравильон провёл 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 6 карточек (5 жёлтых и1 красную). Его контракт с «Аданой Демирспор» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего гваделупца в 4,7 миллиона евро.
Тренер должен руководить обороной. Как Бердыев- за руку брать защитника и водить по полю, показывать- куда бежать- кого держать!!! А если как Абаскаль- набрать полный мешок всего, а потом не знать, что с этим делать- это глупость невероятная. В Спартаке достаточно качественный состав. Более того, даже те, кого хотят убрать из команды, при толковом тренере- заиграли бы по другому.
С Абаскалем- это будет вечное нытьё, про плохих защитников и плохих нападающих, и про новое усиление. С себя бы начал! Я понимаю, что исторически, защита Спартака, никогда надежной не была, в самые светлые времена. Но, какой-то минимум должен же быть. А все от того, что тренер не способен грамотно соединить, все три линии команды. Не чувствует он- командный игровой пульс.
Тренер должен руководить обороной. Как Бердыев- за руку брать защитника и водить по полю, показывать- куда бежать- кого держать!!! А если как Абаскаль- набрать полный мешок всего, а потом не знать, что с этим делать- это глупость невероятная. В Спартаке достаточно качественный состав. Более того, даже те, кого хотят убрать из команды, при толковом тренере- заиграли бы по другому.
С Абаскалем- это будет вечное нытьё, про плохих защитников и плохих нападающих, и про новое усиление. С себя бы начал! Я понимаю, что исторически, защита Спартака, никогда надежной не была, в самые светлые времена. Но, какой-то минимум должен же быть. А все от того, что тренер не способен грамотно соединить, все три линии команды. Не чувствует он- командный игровой пульс.