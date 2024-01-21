Переход защитника «Аданы Демирспор» в «Спартак» маловероятен

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вчера, 16:50

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы , рассказал, что «Спартак» больше не интересуется игроком.

Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке.

В текущем сезоне Гравильон провёл 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 6 карточек (5 жёлтых и1 красную). Его контракт с «Аданой Демирспор» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего гваделупца в 4,7 миллиона евро.