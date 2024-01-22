Будущее Нобоа в «Сочи» остаётся под вопросом

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вчера, 11:55

Генеральный директор «Сочи» поделился мнением относительно возможного ухода из клуба полузащитника .

Я думаю, что надо чуть набраться терпения. Как будет что-то конкретное, так мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла. Нет ничего конкретного.

Нобоа перешёл в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 38-летний полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что эквадорец не тренируется с «Сочи» и может вернуться в родной чемпионат.