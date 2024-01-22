Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Будущее Нобоа в «Сочи» остаётся под вопросом

вчера, 11:55

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением относительно возможного ухода из клуба полузащитника Кристиана Нобоа.

Я думаю, что надо чуть набраться терпения. Как будет что-то конкретное, так мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла. Нет ничего конкретного.

Нобоа перешёл в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 38-летний полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что эквадорец не тренируется с «Сочи» и может вернуться в родной чемпионат.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» интересуется Чаловым
Сегодня, 00:28
В «Торино» оценили слухи об интересе «Спартака» к Санабрии
Вчера, 21:41
Слухи«Спартак» планирует подписать Санабрию
Вчера, 21:16
«Зенит» определяется с заменой Круговому. Живчик из «Локомотива» среди кандидатов
Вчера, 20:23Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Агент Диа оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива» к игроку
Вчера, 18:48
Ряд клубов РПЛ интересуются Коваленко
Вчера, 16:51
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:08
Зачем Нобоа аутсайдер с новым тренером?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:26
В любом случаи как бы не сложилась дальнейшая карьера - своей игрой он заслужил всяческого одобрения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 