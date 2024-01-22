В «Карабахе» отреагировали на информацию об интересе «Рубина» к Андраде

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вчера, 11:43

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил, что «Рубин» не делал предложения по полузащитнику сборной Кабо-Верде .

Из «Рубина» никакого официального предложения по Леандро Андраде нам не поступало. За игрока другой клуб предлагал больше, чем 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Андраде провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Его контракт с «Карабахом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил за Андраде 1,5 миллиона евро, но получил отказ. Также к игроку проявляет интерес «Краснодар».