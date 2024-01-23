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«Удинезе» пожизненно отстранил человека за оскорбление вратаря «Милана»

вчера, 08:58
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Удинезе» выступил с заявлением, в котором сообщил о пожизненном отстранении человека, причастного к оскорблениям вратаря «Милана» Мика Меньяна во время матча 21-го тура Серии А.

Совместно с местной полицией и с помощью камер видеонаблюдения на стадионе «Bluenergy» футбольный клуб «Удинезе» выявил первого человека, ответственного за дискриминационное поведение в отношении игрока «Милана» Мика Меньяна.

Этому человеку грозит пожизненный запрет на посещение любых матчей «Удинезе». Этот запрет вступает в силу немедленно. Мы считаем, что такие решительные меры необходимы, чтобы дать чёткий сигнал о том, что расизму нет места в футболе и обществе. «Удинезе» решительно выступает против любой формы дискриминации, и мы полны решимости создать инклюзивную и уважительную среду в нашем футбольном сообществе.

Мы благодарим власти за сотрудничество и вместе продолжим неустанно работать, чтобы выявить и наказать других лиц, вовлечённых в этот инцидент, запятнавших спортивную этику клуба, региона, города Удине и фанатской базы, которая всегда была образцом интеграции и уважения.

Мы хотим, чтобы наш стадион оставался местом, где каждый, независимо от этнической принадлежности, происхождения, культуры и языка, мог наслаждаться красивой игрой, не опасаясь дискриминации. «Удинезе» призывает все заинтересованные стороны футбола объединиться в борьбе против расизма и дискриминации, создавая среду, которая приветствует разнообразие и способствует инклюзивности.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:41
если доказано, то суровое наказание уместно !
ОПС
ОПС
вчера в 09:58
Меры приняты жесткие, но смогут ли их реализовать, вот в чем вопрос.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:14
А не слишком ли строго - пожизненно!
112910415
112910415
вчера в 09:14
вина точно доказана ?
fwgqw9uhb33s
fwgqw9uhb33s
вчера в 09:13
Конкретно влип куклусклановец
Гость
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