«Удинезе» пожизненно отстранил человека за оскорбление вратаря «Милана»

«Удинезе» выступил с заявлением, в котором сообщил о пожизненном отстранении человека, причастного к оскорблениям вратаря «Милана» во время матча 21-го тура Серии А.

Совместно с местной полицией и с помощью камер видеонаблюдения на стадионе «Bluenergy» футбольный клуб «Удинезе» выявил первого человека, ответственного за дискриминационное поведение в отношении игрока «Милана» Мика Меньяна.

Этому человеку грозит пожизненный запрет на посещение любых матчей «Удинезе». Этот запрет вступает в силу немедленно. Мы считаем, что такие решительные меры необходимы, чтобы дать чёткий сигнал о том, что расизму нет места в футболе и обществе. «Удинезе» решительно выступает против любой формы дискриминации, и мы полны решимости создать инклюзивную и уважительную среду в нашем футбольном сообществе.

Мы благодарим власти за сотрудничество и вместе продолжим неустанно работать, чтобы выявить и наказать других лиц, вовлечённых в этот инцидент, запятнавших спортивную этику клуба, региона, города Удине и фанатской базы, которая всегда была образцом интеграции и уважения.

Мы хотим, чтобы наш стадион оставался местом, где каждый, независимо от этнической принадлежности, происхождения, культуры и языка, мог наслаждаться красивой игрой, не опасаясь дискриминации. «Удинезе» призывает все заинтересованные стороны футбола объединиться в борьбе против расизма и дискриминации, создавая среду, которая приветствует разнообразие и способствует инклюзивности.