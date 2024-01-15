«Эвертон» и «Ноттингем Форест» могут быть лишены очков в таблице АПЛ

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вчера, 12:14

«Эвертон» может быть дополнительно лишен очков в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее с «ирисок» уже сняли 10 баллов, но теперь клуб опять может подвергнуться санкциям за новые финансовые нарушения в период с 2021 по 2024 год.

Также в зоне риска оказался «Ноттингем Форест». Ему тоже грозит снятие очков за подтвержденные убытки в более чем 45 млн фунтов.