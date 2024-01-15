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«Эвертон» и «Ноттингем Форест» могут быть лишены очков в таблице АПЛ

вчера, 12:14

«Эвертон» может быть дополнительно лишен очков в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее с «ирисок» уже сняли 10 баллов, но теперь клуб опять может подвергнуться санкциям за новые финансовые нарушения в период с 2021 по 2024 год.

Также в зоне риска оказался «Ноттингем Форест». Ему тоже грозит снятие очков за подтвержденные убытки в более чем 45 млн фунтов.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:22
А у остальных клубов АПЛ всё в порядке???
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:37
Зато Сити, ПСЖ, Челси и т.д. ничего не грозит.
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:53
А причем тут Сити?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:22
Причём это политическое дело, по сути, уверен. Владелец "Эвертона" Мошири - правая рука Усманова, вице-президент USM Holdings, а многие называли его и "кошельком" Усманова.

У меня нет никаких симпатий к олигарху с однозначно уголовным прошлым, но однозначно "Эвертон" - второй клуб после Абрамовича с российским происхождением денег владельца, и слишком белыми нитками опять это шито.
5bwkjrjwbty6
5bwkjrjwbty6
вчера в 15:11
Нашли клубы на которых можно отыграться .... что то Челси и ему подобные как то обходят все эти проверки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:57, ред.
Похоже Эвертон топят и исправить ситуацию будет уже очень сложно, снимут очки, которые ириски и так набирают с трудом, плюс придется продавать ведущих игроков и скорее всего уже в это трансферное окно.

Ноттингем же вскружила голова после долгожданного выхода в АПЛ и на радость те накупили игроков на 2 состава и вот вам результат, а могли бы пустить деньги полученные за выход в АПЛ пустить в нужное русло.

А самое обидное во всей этой ситуации это то, что Сити и Челси тоже обвиняют, но уверее, что всё это сойдет им с рук (ничего не имею против этих клубов просто обидно за продажное ФИФА УЕФА и прочие).
balalay
balalay
вчера в 13:55
эвертон не нужен
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:34
Убийство клуба Эвертон, контрольный в голову.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:13
Они и так в убытке, так ещё и очки снимут...
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:50
строго но справедливо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:45
А они вешают липовые космические спонсорские контракты с арабскими компаниями и демонстрируют "сверхдоходность".

Но ладно сейчас, когда они вложили уже кучу денег и отдача от этого пошла, они сразу как шейхи пришли влили 1.5 миллиарда долларов, типа средний на тот момент клуб сразу стал лидером по контрактам, и федерации ок.

Но кого это удивляет? В любые времена стрелочников наказывали, наказывают и будут наказывать, а люди с деньгами всегда откупались, откупаются и будут откупаться.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:33
А Сити почему не сняли очков
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:30
Просто у них нет арабских хозяев...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:28
Эти клубы хотят сделать крайними...
Неужели у остальных все честно?
zf4jwewcwdbe
zf4jwewcwdbe
вчера в 12:26
И это случится, то шансов остаться в АПЛ у обоих клубов будут призрачные
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 12:25
Добрый день. В этот раз было принято решение не высылать Вам приз так как Вы очень долго не забирали призы (неоднократно отправленные призы не были получены Вами не смотря на присланные письма с кодом для получения).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:24
Эвертон целенаправленно убивают.
112910415
112910415
вчера в 12:23
отстаньте уже от ирисок, они всё осознали !
sova147
sova147
вчера в 12:17
Добрый день, праздники прошли жду приз за декабрь!!!
x4wuks4n98df
x4wuks4n98df
вчера в 12:15
Похоже Эвертон уже одной ногой в шипе....
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