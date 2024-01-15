«Эвертон» и «Ноттингем Форест» могут быть лишены очков в таблице АПЛ

«Эвертон» может быть дополнительно лишен очков в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее с «ирисок» уже сняли 10 баллов, но теперь клуб опять может подвергнуться санкциям за новые финансовые нарушения в период с 2021 по 2024 год.
Также в зоне риска оказался «Ноттингем Форест». Ему тоже грозит снятие очков за подтвержденные убытки в более чем 45 млн фунтов.
Но ладно сейчас, когда они вложили уже кучу денег и отдача от этого пошла, они сразу как шейхи пришли влили 1.5 миллиарда долларов, типа средний на тот момент клуб сразу стал лидером по контрактам, и федерации ок.
Но кого это удивляет? В любые времена стрелочников наказывали, наказывают и будут наказывать, а люди с деньгами всегда откупались, откупаются и будут откупаться.
Но ладно сейчас, когда они вложили уже кучу денег и отдача от этого пошла, они сразу как шейхи пришли влили 1.5 миллиарда долларов, типа средний на тот момент клуб сразу стал лидером по контрактам, и федерации ок.
Но кого это удивляет? В любые времена стрелочников наказывали, наказывают и будут наказывать, а люди с деньгами всегда откупались, откупаются и будут откупаться.
Ноттингем же вскружила голова после долгожданного выхода в АПЛ и на радость те накупили игроков на 2 состава и вот вам результат, а могли бы пустить деньги полученные за выход в АПЛ пустить в нужное русло.
А самое обидное во всей этой ситуации это то, что Сити и Челси тоже обвиняют, но уверее, что всё это сойдет им с рук (ничего не имею против этих клубов просто обидно за продажное ФИФА УЕФА и прочие).
Ноттингем же вскружила голова после долгожданного выхода в АПЛ и на радость те накупили игроков на 2 состава и вот вам результат, а могли бы пустить деньги полученные за выход в АПЛ пустить в нужное русло.
А самое обидное во всей этой ситуации это то, что Сити и Челси тоже обвиняют, но уверее, что всё это сойдет им с рук (ничего не имею против этих клубов просто обидно за продажное ФИФА УЕФА и прочие).
У меня нет никаких симпатий к олигарху с однозначно уголовным прошлым, но однозначно "Эвертон" - второй клуб после Абрамовича с российским происхождением денег владельца, и слишком белыми нитками опять это шито.
У меня нет никаких симпатий к олигарху с однозначно уголовным прошлым, но однозначно "Эвертон" - второй клуб после Абрамовича с российским происхождением денег владельца, и слишком белыми нитками опять это шито.