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Ди Мария получил жёлтую карточку за конфликт с лайнсменом

вчера, 18:51
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Необычный эпизод произошёл в матче 1/8 финала Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Брагой» (3:2).

На 60-й минуте встречи полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария вступил в конфликт с лайнсменом. Аргентинец подошёл вплотную к помощнику главного арбитра, столкнувшись с ним буквально лоб в лоб.

За этот эпизод Ди Мария получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:46
...старость не красит, молодым не до разговоров было, носился по полю, теперь с арбитрами стрелки...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:40
Вообще аргентинцы испортились...
Один кривляется уши Ван Гаалу показывает....второй ушибленный с кубком стриптиз выдаёт после финала ЧМ...третий судей бодает лоб в лоб....
v2u5n2mgwtpx
v2u5n2mgwtpx
вчера в 21:21
Сейчас совсем арбитров не уважают, вредная стала профессия
dnhexa6n687z
dnhexa6n687z
вчера в 20:27
Ну криминального ничего не случилось... не первая и наверное не последняя.
112910415
112910415
вчера в 19:52
видно, судья был совсем плох
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Обычно он всегда ведет себя спокойно... значит арбитр накосячил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:18
Не надо свои права качать,наказали правильно.
Гость
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