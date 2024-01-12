Ди Мария получил жёлтую карточку за конфликт с лайнсменом

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вчера, 18:51

Необычный эпизод произошёл в матче 1/8 финала Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Брагой» (3:2).

На 60-й минуте встречи полузащитник «Бенфики» вступил в конфликт с лайнсменом. Аргентинец подошёл вплотную к помощнику главного арбитра, столкнувшись с ним буквально лоб в лоб.

За этот эпизод Ди Мария получил жёлтую карточку.