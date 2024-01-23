Мбаппе определится со своим будущим в марте...

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не контактировал с «Реалом» более 15 дней, сообщает журналист Франсуа Галлардо.
По информации источника, у игрока нет какого-либо соглашения с мадридским клубом. Как отметил журналист, француз рассказал ему, что сообщит о своём окончательном решении в марте.
Ахах) А в марте напишут, что крайний срок - 30 июня.
30 июня напишут, что ему дали сутки на раздумья. Потом снова котовасия.. И так будет до закрытия трансферного окна 31 августа 2024 года.
Буквально недавно только читал, что Реал поставил ультиматум - срок до 15 января чтоб тот дал ответ.
Но раз предварительного контракта тоже нет, вероятно на год он всё же продлится с ПСЖ. Получит снова какой-нибудь бонус за лояльность.
Чинуши из кабинетов тоже виноваты, что продолжают осыпать Месси липовыми наградами. Человек уже на пенсии, уже даже не приезжает за наградами, а они их ему туда шлют.
Какую награду получил Холланд? Выиграл АПЛ, побил рекорд по голам за сезон в АПЛ, самый мощный старт по голам в истории АПЛ.
Выиграл Лигу Чемпионов, стал лучшим бомбардиром турнира.
Скажите пожалуйста, он выиграл какую-нибудь награду?)))
А теперь закройте глаза и представьте, что Месси взял Лигу Чемпионов, выиграл АПЛ и стал лучшим бомбардиром и там и там.... Уф... я представляю эти выкрики: Великий! Легендарный! Неземной! Инопланетянин! Робот, а не человек! Даёшь три Золотых мяча сразу !!!
Так вот, чтоб не потерять основную свою мысль: Если б дали награду Холланду, может быть бы Мбаппе уже понял, что проигрывает эту дуэль Эрлингу и если она (дуэль) его хоть как-то мотивирует, он бы скорее сделал шаг. А так, он сидит в своей зоне комфорта и его всё устраивает. Награды отдают просто так пенсионеру, а молодёжь кайфует, рубит нефтебабло.
Ахах) А в марте напишут, что крайний срок - 30 июня.
30 июня напишут, что ему дали сутки на раздумья. Потом снова котовасия.. И так будет до закрытия трансферного окна 31 августа 2024 года.
Буквально недавно только читал, что Реал поставил ультиматум - срок до 15 января чтоб тот дал ответ.
Но раз предварительного контракта тоже нет, вероятно на год он всё же продлится с ПСЖ. Получит снова какой-нибудь бонус за лояльность.
Чинуши из кабинетов тоже виноваты, что продолжают осыпать Месси липовыми наградами. Человек уже на пенсии, уже даже не приезжает за наградами, а они их ему туда шлют.
Какую награду получил Холланд? Выиграл АПЛ, побил рекорд по голам за сезон в АПЛ, самый мощный старт по голам в истории АПЛ.
Выиграл Лигу Чемпионов, стал лучшим бомбардиром турнира.
Скажите пожалуйста, он выиграл какую-нибудь награду?)))
А теперь закройте глаза и представьте, что Месси взял Лигу Чемпионов, выиграл АПЛ и стал лучшим бомбардиром и там и там.... Уф... я представляю эти выкрики: Великий! Легендарный! Неземной! Инопланетянин! Робот, а не человек! Даёшь три Золотых мяча сразу !!!
Так вот, чтоб не потерять основную свою мысль: Если б дали награду Холланду, может быть бы Мбаппе уже понял, что проигрывает эту дуэль Эрлингу и если она (дуэль) его хоть как-то мотивирует, он бы скорее сделал шаг. А так, он сидит в своей зоне комфорта и его всё устраивает. Награды отдают просто так пенсионеру, а молодёжь кайфует, рубит нефтебабло.