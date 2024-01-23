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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе определится со своим будущим в марте

вчера, 11:26

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не контактировал с «Реалом» более 15 дней, сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, у игрока нет какого-либо соглашения с мадридским клубом. Как отметил журналист, француз рассказал ему, что сообщит о своём окончательном решении в марте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
нет ! неужели уже в апреле кончатся эти волшебные новости ?!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:52
А какое ключевое слово из сказанного?
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 17:51
Мбаппе сам себе ставит ультиматум и сроки. Молодец!
Может даже себе позволить не общаться целых 15 дней с Реалом.
vollka
vollka
вчера в 17:06
Очередной эпизод сериала "Семейка Мбаппе разводит шейхов на деньги". Понимают, что третий раз динамо с Реалом уже не прокрутить, поэтому надо сразу много отжать. А в Реале можно и потеряться на фоне Джуда.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:41
Мбаппе отложил ответ на 1 апреля
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:07
Желаю Мбаппе понять, что он уже надоел....
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:14, ред.
Шёл 2050-й год. Мбаппе приходил на могилку Переса, клал цветы и обещал на будущий год обязательно перейти в Реал.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 15:06
Новая серия Санта Барбары...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:00
Понимающие люди знают, что, что бы не писали, выдумывают ли это сами журналисты или его мамаша, которая всеми его делами заведует, пока он трансов на руках носит, он в любом случае заключит новый контракт с шейхами, ну, либо уедет в Верблюд-Лигу. Его мамаша между большими деньгами прямо сейчас и какими-то перспективами в любом случае выберет деньги, а шейхи ему всяко втрое против Переса дадут.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:28, ред.
Мбаппе определится со своим будущим в марте, а потом в апреле, далее в мае, а в июне подпишет новый контракт с ПСЖ)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:12
Перес :
galem72
galem72
вчера в 12:57
Да тут пока журналюги со своими "инсайдами" не определят будущее Мбаппе, он так и останется в ПСЖ. Футболисту со своим семейными агентами просто стоит запастись поп-корном и смиренно ждать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:57
Мбаппе определится со своим будущим в марте...

Ахах) А в марте напишут, что крайний срок - 30 июня.
30 июня напишут, что ему дали сутки на раздумья. Потом снова котовасия.. И так будет до закрытия трансферного окна 31 августа 2024 года.

Буквально недавно только читал, что Реал поставил ультиматум - срок до 15 января чтоб тот дал ответ.
Но раз предварительного контракта тоже нет, вероятно на год он всё же продлится с ПСЖ. Получит снова какой-нибудь бонус за лояльность.

Чинуши из кабинетов тоже виноваты, что продолжают осыпать Месси липовыми наградами. Человек уже на пенсии, уже даже не приезжает за наградами, а они их ему туда шлют.

Какую награду получил Холланд? Выиграл АПЛ, побил рекорд по голам за сезон в АПЛ, самый мощный старт по голам в истории АПЛ.
Выиграл Лигу Чемпионов, стал лучшим бомбардиром турнира.
Скажите пожалуйста, он выиграл какую-нибудь награду?)))

А теперь закройте глаза и представьте, что Месси взял Лигу Чемпионов, выиграл АПЛ и стал лучшим бомбардиром и там и там.... Уф... я представляю эти выкрики: Великий! Легендарный! Неземной! Инопланетянин! Робот, а не человек! Даёшь три Золотых мяча сразу !!!

Так вот, чтоб не потерять основную свою мысль: Если б дали награду Холланду, может быть бы Мбаппе уже понял, что проигрывает эту дуэль Эрлингу и если она (дуэль) его хоть как-то мотивирует, он бы скорее сделал шаг. А так, он сидит в своей зоне комфорта и его всё устраивает. Награды отдают просто так пенсионеру, а молодёжь кайфует, рубит нефтебабло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
А интересно узнать в марте какого года?)))
adekvat
adekvat
вчера в 12:41
Опредилится и сообщит разные вещи.
drug01
drug01
вчера в 12:32
У него ещё есть время хорошо подумать! А затем решить!!!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:21
Мне кажется, что это уже вообще никому неинтересно кроме его мамки, всех уже тошнит от слова «Мбаппе»
9mnmezvxkvm3
9mnmezvxkvm3
вчера в 12:17
В Камерун ,на Родину!!!-Увы колом не загонишь !!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:12
А говорили, что Мбаппе объявит это уже в январе, потом в феврале, а уже про март говорят.
А есть ещё апрель и май.
На самом деле Мбаппе всё скажет летом.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:46
.
112910415
112910415
вчера в 11:44
ура ! .. слово пацана ... скоро всех успокоит !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:42
Вторая Сага после неймаровской.
s35xmcdwgvuv
s35xmcdwgvuv
вчера в 11:41
Ну просто смех какой-то, то объявили, что всё уже решено, то теперь отложили до марта...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Ещё месяц-полтора Санты Барбары...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:30
Хороший мальчик,сколько уже веселит футбольный мир !!!
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