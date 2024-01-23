Мбаппе определится со своим будущим в марте...

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вчера, 11:26

Нападающий ПСЖ не контактировал с «Реалом» более 15 дней, сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, у игрока нет какого-либо соглашения с мадридским клубом. Как отметил журналист, француз рассказал ему, что сообщит о своём окончательном решении в марте.