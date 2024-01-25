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Сборную Кот-д'Ивуара может временно возглавить победитель Кубка Африки-2015

вчера, 20:56

Бывший главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар может возглавить национальную команду Кот-д'Ивуара.

По информации источника, ивуарийская федерация футбола связалась со специалистом с целью назначения его в национальную команду до окончания Кубка Африканских Наций. При этом Ренар в данный момент работает с женской сборной Франции, с которой у него действующий контракт до августа 2024 года.

С Эрве «слоны» в 2015 году выиграли Кубок Африки.

После поражения от Экваториальной Гвинеи в 3-м туре группового этапа турнира (0:4) сборную Кот-д'Ивуара покинул Жан-Луи Гассе.

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Все комментарии
nrawm6s3z8sp
nrawm6s3z8sp
вчера в 21:24
Ну если только тренер на будущее... пожелаю ему удачи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Он уже ничего не может дать сборной Саудовской Аравии , пора менять дислокацию .
Гость
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