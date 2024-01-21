Стало известно, когда Моуриньо проведёт переговоры с «Наполи»

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вчера, 18:36

Бывший главный тренер «Ромы» имеет шансы возглавить «Наполи».

Сообщается, что в ближайшее время рулевой встретится с президентом клуба и обсудит перспективы сотрудничества.

Специалиста очень расстроило увольнение из римского клуба, он хочет продолжить карьеру в итальянском футболе. Его интересует команда с большими ресурсами, чем у «Ромы». Тренер на этих выходных хотел посетить одну из игр местного первенства, чтобы показать свое намерение остаться в Серии А.

По слухам, у Моуриньо есть и другие варианты продолжения карьеры.