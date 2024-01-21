Стало известно, когда Моуриньо проведёт переговоры с «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо имеет шансы возглавить «Наполи».
Сообщается, что в ближайшее время рулевой встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и обсудит перспективы сотрудничества.
Специалиста очень расстроило увольнение из римского клуба, он хочет продолжить карьеру в итальянском футболе. Его интересует команда с большими ресурсами, чем у «Ромы». Тренер на этих выходных хотел посетить одну из игр местного первенства, чтобы показать свое намерение остаться в Серии А.
По слухам, у Моуриньо есть и другие варианты продолжения карьеры.
Он уже не в том статусе чтоб доказывать с низкобюджетными командами своё профессиональное мастерство.....
Ну взял с Ромой Лигу Конференций....по приходу в клуб...
Ну даже и захотел бы подпрыгнуть чуть выше...а как ???
Коль состав дешевле чем у Наполи, Аталанты, Юве, Милана, Интера
Он уже не в том статусе чтоб доказывать с низкобюджетными командами своё профессиональное мастерство.....
Ну взял с Ромой Лигу Конференций....по приходу в клуб...
Ну даже и захотел бы подпрыгнуть чуть выше...а как ???
Коль состав дешевле чем у Наполи, Аталанты, Юве, Милана, Интера