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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Стало известно, когда Моуриньо проведёт переговоры с «Наполи»

вчера, 18:36

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо имеет шансы возглавить «Наполи».

Сообщается, что в ближайшее время рулевой встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и обсудит перспективы сотрудничества.

Специалиста очень расстроило увольнение из римского клуба, он хочет продолжить карьеру в итальянском футболе. Его интересует команда с большими ресурсами, чем у «Ромы». Тренер на этих выходных хотел посетить одну из игр местного первенства, чтобы показать свое намерение остаться в Серии А.

По слухам, у Моуриньо есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
bv939533ykyz
bv939533ykyz
вчера в 21:40
Интересно, куда ещë его отправят эти переводчики с португальского...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:30
"Без Дзюбы никуда не поеду" - закончил своё резюме Жозе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:21
Ну наверное резонно....
Он уже не в том статусе чтоб доказывать с низкобюджетными командами своё профессиональное мастерство.....
Ну взял с Ромой Лигу Конференций....по приходу в клуб...
Ну даже и захотел бы подпрыгнуть чуть выше...а как ???
Коль состав дешевле чем у Наполи, Аталанты, Юве, Милана, Интера
gfkfzufze2te
gfkfzufze2te
вчера в 19:20
Так себе трениришка, но очень популярный.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:19
А что в СА не поедет?
drug01
drug01
вчера в 19:09
Наполи не плохая будет для него замена. Будем смотреть онлайн
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:07
Ближайшее время особенный посетил.. Барселону.. Сегодня день КВН от Особенного и Авейру.. Хе-хе..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Начнёт опять канючить дорогостоящих игроков. Со среднего уровня футболистами от него толку не дождёшься...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
Это что, новый анекдот или чьи-то больные фантазии !??)
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